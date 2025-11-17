วินาทีชีวิต!! ลุงพลัดล้มในบ้านลำพัง พลเมืองดีเห็นปีนรั้ว เข้าช่วยก่อนลูกสาวกลับถึง

โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปพลเมืองดีปีนรั้วช่วยชีวิตลุงสูงวัยพลัดล้มลงในบริเวณบ้านเพียงลำพัง ก่อนลูกสาวกลับมาถึงบ้าน
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. เฟซบุ๊ก "นิ่ง รพีวรางค์กูล" โพสต์คลิปวินาทีชีวิตขณะพลเมืองดีปีนรั้วช่วยชีวิตลุงสูงวัยคนหนึ่งพลัดล้มลงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ภายในบริเวณบ้านเพียงลำพัง
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ขับรถผ่านแฟนเห็นมีคนล้มอยู่รีบกลับรถกลับมาช่วย สุดท้ายก็ตัดสินใจปีนเข้าไปช่วยเพราะลุงอยู่คนเดียว ลุงเกาะราวเดินออกกำลังกายแต่ล้ม ลูกสาวออกไปข้างนอก แต่พอผมช่วยลุงเสร็จลูกสาวลุงก็กลับมาครับ"
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์กว่า 6,700 ครั้ง มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมาก เช่น ทำดีครับ พี่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ นะครับ, รักษาความดีไว้ตลอดนะครับเพื่อน มันเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนเจริญๆ ขึ้นในทุกๆ วันครับ ไม่ค่อยคุย แต่คิดถึงเสมอครับ
