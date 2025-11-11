(คลิป)สุดชุ่ย! ผู้รับเหมาลาดยางเสร็จ-ฝนตกถนนลื่นไม่ปิด รถผ่านทางหมุนพุ่งตกถนน-ชนต้นไม้พลิกคว่ำระเนระนาด 7 คันรวด

ลำปาง - เผยคลิปวินาทีชีวิต คนขับรถผ่านสายลำปาง-พะเยาหวิดดับหลายคน..หลังผู้รับเหมาลาดยางมะตอยเสร็จหมาดๆ-ฝนตก ถนนลื่นหนัก แต่ไม่ปิดเส้นทาง จนรถชาวบ้านเสียหลักหมุนกลางถนนก่อนตกข้างทางและชนต้นไม้ระเนระนาด 7 คันรวด หนึ่งในนั้นมีรถนักข่าวที่กำลังจะไปทำข่าวด้วย
วันนี้ (11 พ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 08.40 น. ได้เกิดอุบัติเหตุรถหลายคันตกข้างทางและชนต้นไม้ บริเวณถนนสายลำปาง-พะเยา ฝั่งขาออก ตรงข้ามหมู่บ้านเมาน์เท่นวิว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ส่วนที่เหลือปลอดภัย แต่รถเสียหายรวม 7 คัน หนึ่งในนั้นเป็นรถของผู้สื่อข่าวไทยรัฐ พร้อมเพื่อนนักข่าวช่อง 9 ช่อง 7 ที่กำลังจะไปทำข่าวที่อำเภอแม่เมาะ เสียหลักหมุนตกข้างทางด้วย
ทั้งนี้ รถของนักข่าวที่ขับมาตามปกติ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งถนนได้มีการลาดแอสฟัลต์ หรือยางมะตอยในเลนขวาสุด แต่ยางมะตอยยังลื่น ประกอบกับมีฝนตก แต่ไม่ได้มีการปิดเส้นทาง กลับปล่อยให้รถวิ่งผ่านตามปกติ จู่ๆ รถก็เสียหลักควบคุมไม่อยู่ รถลื่นและหมุนกลางถนนสุดท้ายหมุนพุ่งตกลงไปข้างทาง
ไม่กี่นาทีต่อมารถที่วิ่งตามมาก็ทยอยหมุนเคว้งและพุ่งตกลงไปข้างทางถัดๆ กันไป บางคันหงายท้อง แต่โชคดีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียง 1 ราย ส่วนที่เหลือปลอดภัย แต่รถเสียหายหมดทุกคัน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัย ตำรวจสายตรวจตำบลพิชัยมาถึง ได้ให้ปิดทางรถวิ่งที่มีการลาดยางแอสฟัลต์เพราะหวั่นจะทำให้รถลื่นและพุ่งตกลงข้างทางอีก เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนกำลังสัญจรในช่วงตอนเช้า