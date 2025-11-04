เผยนาทีหนุ่มลำปางซิ่งเก๋งหนี ตร. รถตกเหวลึกข้างทางแจ้ห่ม หวิดดับ

ลำปาง - หวิดดับสังเวยยานรก..หนุ่มลำปางมีประวัติเคยโดนจับคดียาเสพติดมาแล้ว เห็น ตร.อยู่หน้าวัดหลวงพ่อเกษม ออกอาการ ก่อนซิ่งเก๋งหนีตำรวจจนรถตกเหวข้างทางแจ้ห่ม ลึกกว่า 10 เมตร จนได้รับบาดเจ็บ จนท.ต้องมัดติดเปลหามกันทุลักทุเล-ค้นกระเป๋าสะพายเจอยาบ้าซ้ำ
วันนี้(4 พ.ย.) พ.ต.ท.สิงห์คาล ทะนันชัย สว.(สอบสวน) สภ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รับแจ้งเหตุมีรถยนต์ขับหลบหนีตำรวจ ทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งตกเหวข้างทาง ลึกกว่า 10 เมตร บริเวณถนนสายลำปางแจ้ห่ม ช่วงโค้งบ้านสำเภาทอง กม.ที่ 31หมู่ 5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ จึงได้รายงาน พ.ต.อ.สมภพ สุภาพร ผกก.สภ.แจ้ห่ม - ชุดสืบสวน พร้อมประสานสมาคมกู้ภัยลำปางจุดอำเภอแจ้ห่ม หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านสาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมตรวจสอบ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถเก๋งฮอนด้าซิตี้ สีดำ ป้ายทะเบียนลำปาง พุ่งตกลงไปข้างทางซึ่งเป็นเหวลึกกว่า 10 เมตร รถได้รับความเสียหาย และ คนมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ทราบชื่อต่อมานายสิทธิกร อายุ 33 ปี ชาวลำปาง ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย ได้ช่วยกันนำตัวขึ้นเปลหามขึ้นมาบนถนนด้วยความทุลักทุเล เนื่องจากทางขึ้นลงสูงชัน ก่อนนำส่งรพ.แจ้ห่ม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้ตรวจสอบภายในรถและกระเป๋าสะพาย ที่ตกอยู่ข้างๆรถ พบยาบ้าบรรจุอยู่ในขวดเกือบ 200 เม็ด จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสิทธิกรคนเจ็บ ขับรถผ่านป้อมตำรวจจุดหน้าวัดหลวงพ่อเกษม คาดว่าตาเหลือบไปเห็นชุดสืบสวน สภ.ทุ่งฝาย ที่เคยจับกุมตัวเองในคดียาเสพติด เจ้าหน้าที่เห็นอาการเป็นพิรุธ จึงขับรถไล่ติดตาม และพยายามส่งสัญญาณเพื่อให้นายสิทธิกร หยุดรถ แต่นายสิทธิกรกลับเร่งเครื่องหนี จนท.จึงไล่ติดตามไปไกลเกือบ 30 กม. จนกระทั่งถึงที่จุดเกดเหตุ เป็นช่วงทางโค้งรถของนายสิทธิกรเสียหลักลงข้างทางและพุ่งตกเหวดังกล่าว