รถกระบะแซงไม่พ้น! ชนสนั่น 4 คันรวดกลางถนนทองผาภูมิ ดับ 1 เจ็บ 6

กาญจนบุรี – เกิดอุบัติเหตุสลด รถกระบะขับแซงไม่พ้นบนถนนสายทองผาภูมิ – สังขละบุรี ทำให้เกิดการชนกันถึง 4 คันรวด มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 6 ราย เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิ ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด
วันนี้( 14 ต.ค.) ร.ต.ท.ธันวา จำปานิล พนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนหลายคัน บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 323 บ้านองทิ หมู่ 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกาญจนบุรี และฐานบุญวิภา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะจำนวน 4 คัน สภาพพังยับเยิน บางคันตกลงข้างทางชนต้นไม้ โดยคันต้นเหตุคือ รถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีเทา ทะเบียน บษ 5673 กาญจนบุรี มี นายศุภกร น้อยจีน อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/24 หมู่ 2 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ เป็นผู้ขับขี่ ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้โดยสาร น.ส.อภิญญา จาดคร้าม ได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย จากรถอีก 3 คัน ได้แก่ รถกระบะอีซูซุ สีเทา ทะเบียน 1ตส 5115 กรุงเทพมหานคร ขับโดย นายสันติพา (ไม่ทราบนามสกุล) อายุ 32 ปี ชาว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ สีเทา ทะเบียน บล 3316 สุราษฎร์ธานี ขับโดย นายทิตติพงศ์ เพ็ญทอง อายุ 45 ปี ชาว อ.บ้านคา จ.ราชบุรี รถกระบะหมายเลขทะเบียน ก 9872 ชลบุรี ขับโดย นายอัครพล สำอางค์อินทร์ อายุ 21 ปี ชาว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
จากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุทราบว่า รถกระบะอีซูซุสีเทาคันของนายศุภกร พยายามขับแซงรถคันหน้า แต่มีรถสวนทางมาพอดี ทำให้แซงไม่พ้น ชนประสานงาอย่างแรง รถที่ตามมาด้านหลังอีก 2 คันเบรกไม่ทัน พุ่งชนซ้ำจนเกิดเหตุรถชนกันรวม 4 คัน ก่อนรถบางคันจะเสียหลักตกข้างทางชนต้นไม้เสียงดังสนั่น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงช่วยกันนำผู้บาดเจ็บออกจากรถ และเร่งส่งต่อโรงพยาบาลทองผาภูมิ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐาน และจะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป