ระทึก! สิงโต “บลูลี่ กาญจนบุรี” หลุดจากกรง ขย้ำเด็ก 11 ขวบ–ชายวัย 43 เจ็บหนัก เจ้าของเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดัง Parinya Parkpoom

กาญจนบุรี - " มเหสี" สิงโตของ “บลูลี่ กาญจนบุรี” หลุดจากกรงกลางดึก บุกทำร้ายเด็กชายวัย 11 ปี บาดเจ็บฉกรรจ์ สะโพกเนื้อหลุด และชายวัย 43 ปี ถูกข่วนเย็บ 4 เข็ม เจ้าหน้าที่เร่งช่วยนำส่งโรงพยาบาล ก่อนเจ้าของตามจับเข้ากรงได้ เผยเจ้าของเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามนับแสน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 21.40 น. ของคืนวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานจาก นายสุราช แจ่มสี ผู้ใหญ่บ้านรางขาม หมู่ 8 ตำบลหนองกุ่ม ว่ามี สิงโต ชื่อ มเหสี หลุดจากกรงขังภายในบ้านพักของชาวบ้าน แล้วออกมาทำร้ายประชาชนในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เป็นเด็ก 1 ราย และผู้ใหญ่ 1 ราย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจ สภ.บ่อพลอย รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งรักษาที่ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า
เบื้องต้นทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ ด.ช.อาทิตย์ อายุ 11 ปี ถูกสิงโตทำร้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลจากรอยข่วนและรอยกัด โดยเฉพาะบริเวณสะโพกขวา มีแผลฉกรรจ์ถึงเนื้อหลุด ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล นายศราวุธ โตแก้ว อายุ 43 ปี ถูกข่วนที่ขา เย็บ 4 เข็ม อาการปลอดภัยและกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ส่วน สิงโตตัวต้นเหตุ ภายหลังเจ้าของสามารถตามจับและนำกลับเข้ากรงได้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบทราบว่า เจ้าของสิงโตคือ นายปริญญา ภาคภูมิ อายุ 32 ปี อยู่ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็นเจ้าของเพจชื่อ “Parinya Parkpoom (บลูลี่ กาญจนบุรี)” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในโลกออนไลน์ มีผู้ติดตามจำนวนมากทั้งใน Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok โดยเนื้อหาที่มักเผยแพร่คือการเลี้ยงสัตว์แปลก โดยเฉพาะสิงโตตัวที่หลุดในครั้งนี้
ทั้งนี้ นายปริญญา เคยตกเป็นข่าวเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2568 หลังบุกเข้าไปภายในศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ชื่อดัง แล้วไลฟ์สดประจานการทำงานของช่างจนกลายเป็นกระแสโด่งดังทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และตำรวจ สภ.บ่อพลอย ได้เข้าเจรจากับเจ้าของสิงโตเพื่อ ไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้บาดเจ็บทั้งสองราย แล้ว พร้อมอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคต