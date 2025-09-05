ราชบุรีเดือด! กระบะซิ่งเสียหลักชนสนั่น 3 คัน ดับคาที่ 1 ราย การจราจรอัมพาตยาวเหยียด

ราชบุรี – หนุ่มวัย 34 ซิ่งกระบะกลับบ้าน เสียหลักพุ่งชนรถจอดข้างทาง ก่อนแรงกระแทกส่งผลให้รถกระเด็นขวางถนน รถเก๋งตามหลังพุ่งชนซ้ำ ดับคาที่ 1 ราย จราจรบนถนนสมุทรสงคราม–บางแพติดหนัก ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ
วันนี้ (5 ก.ย.) พ.ต.ต.ชนวีร์ หนูคงใหม่ สารวัตรสอบสวน สภ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รับแจ้งเหตุรถชนหลายคันบริเวณถนนสมุทรสงคราม–บางแพ หน้าโรงงานเฟริสท์แคนฟู๊ดส์ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างราชบุรีรุดตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ แคป สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บร 959 นครปฐม ชนเข้ากับรถกระบะอีซูซุ ตอนเดียว สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 2 ฒห 1919 กรุงเทพมหานคร และรถเก๋งฮอนด้าซีวิค สีดำ ทะเบียน 8 กฒ 5428 กรุงเทพมหานคร สภาพพังยับเยิน บริเวณหน้ารถกระบะคันแรกพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ นายยุรนันท์ ศรีเอี่ยมกูล อายุ 34 ปี ชาว ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วสูง ก่อนรถจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนอย่างแรง จนรถที่ถูกชนกระเด็นออกไปขวางเลน ทำให้รถเก๋งที่ขับตามมาชนซ้ำอีกคัน ส่งผลให้นายยุรนันท์เสียชีวิตคาที่
อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้การจราจรบนถนนสมุทรสงคราม–บางแพติดขัดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่จราจรต้องเร่งอำนวยความสะดวก และประสานหน่วยกู้ภัยเคลื่อนย้ายซากรถออกจากผิวจราจรโดยเร็ว
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบสภาพรถและพยานแวดล้อม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป