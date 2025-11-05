เผยเหตุดินเหมืองแม่เมาะสไลด์หวิดทำสลดหมู่ โชคดีเกิดก่อนชาวบ้านร่วมคณะเดินสำรวจ

ลำปาง - ชาวสวนป่าแม่เมาะยิ่งผวา..หวั่นกองดินทิ้งเหมืองลิกไนต์แม่เมาะหลังหมู่บ้านสไลด์เพิ่ม หลังเหตุระทึกดินถล่มวานนี้ (4 พ.ย.) กฟผ.แจ้งแค่ดินเคลื่อนตัว-ไม่บอกเสี่ยงสูง หวิดทำสลดหมู่ โชคดีเกิดก่อนตัวแทนชุมชนร่วมเดินขึ้นสำรวจเนินดิน
ความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุกองดินเหมืองลิกไนต์ด้านตะวันตกของเหมืองแม่เมาะ พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทรุดสไลด์ตัวเช้าตรู่วันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้อาคารสำนักงานของบริษัทสหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ ซึ่งก่อสร้างอยู่บนเนินดินทิ้งพังถล่มลงมาทั้งหมด
นอกจากนี้ดินยังสไลด์ทับอาคารบางส่วนของ หจก.วัลกาญจน์ฯ บริษัท พรประสิทธิ์ฯ และสายพานลำเลียงบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสียหาย รวม 4 บริษัท ความเสียหายคาดว่าน่าจะเกินกว่า 100 ล้านบาท
ขณะที่ กฟผ.ได้ประกาศเป็นพื้นที่สภาวะฉุกเฉิน ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่เนื่องจากเกรงอันตรายเพราะดินยังสไลด์ต่อเนื่อง ด้านนายอำเภอแม่เมาะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงนามประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ซึ่งล่าสุด (5 พ.ย.) อยู่ระหว่างพิจารณาและลงนาม
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่ทิ้งดิน เช่นบ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ซึ่งหลังหมู่บ้านมีทั้งที่ทิ้งดินเดิม และที่ทิ้งดินปัจจุบัน สามารถมองเห็นเนินเขาที่ทิ้งดินชัดเจน แม้ว่าจะอยู่ห่างประมาณ 6-7 กิโลเมตร และมีอ่างห้วยหลวงกั้นก็ตาม
ลุงสมศักดิ์ เดชจร ชาวบ้านสวนป่าแม่เมาะ ซึ่งทำการเกษตรปลูกหม่อนและเลี้ยงวัวอยู่ติดอ่างห้วยหลวง ระบุว่า ที่ผ่านมาก็รู้สึกหวั่นๆ เหมือนกัน พอเกิดเหตุยิ่งผวา เพราะก่อนนี้ก็มีการสำรวจเฉพาะอ่างเก็บน้ำ ส่วนตัวอยากให้ทำที่กั้นถาวรหากเกิดเหตุขึ้นมาดินก็จะสไลด์ลงอ่าง และก็อาจจะขึ้นมาถึงที่ดินของตนได้
“เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาโปรยดินแล้วไม่บดอัดเป็นชั้นๆ ให้แน่น พอเกิดเหตุแบบนี้ยิ่งรู้สึกเสี่ยงและกังวลใจ และขณะนี้ด้วยความไม่มั่นใจชาวบ้านที่ซื้ออุปกรณ์ทำสวนมาก็ต้องหยุดไว้ไม่กล้าทำ”
ด้านนายธนภัทร พาระแพน ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ กล่าวว่า หลังดินสไลด์และกลายเป็นข่าวครึกโครมชาวบ้านก็หวาดผวา ซึ่งปกติผู้แทนชาวบ้านจะร่วมกันเดินขึ้นตรวจสอบบริเวณเนินดินสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคาร และวันศุกร์ ล่าสุดคือวันศุกร์ (31 ต.ค.) ได้เดินขึ้นตรวจสอบ ทาง กฟผ.ก็แจ้งเพียงว่ามีการเคลื่อนตัวของดิน แต่ไม่ได้บอกถึงความอันตราย แต่หลังจากนั้นวันอังคาร (เมื่อวานนี้) ที่ตามปกติต้องเดินขึ้นตรวจแต่เกิดเหตุขึ้นก่อน ก็ถือว่าโชคดีมากที่ไม่เกิดเหตุตอนที่ขึ้นไปตรวจ
“กฟผ.ไม่ได้แจ้งให้คณะและชาวบ้านทราบ ซึ่งจุดนี้ถือว่าบกพร่อง เพราะแม้จะบอกว่ามีเครื่องตรวจจับการเคลื่อนตัวของดิน แต่ไม่แจ้งชาวบ้าน หากเมื่อวานนี้มีชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ และเหตุเกิดเป็นเวลาทำงานความสูญเสียจะมากมายกว่านี้”
ขณะที่ก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 ชั่วโมง กฟผ.มีการแจ้งเตือนเฉพาะพนักงานที่ทำงาน โดยไม่ระบุถึงความร้ายแรง บอกเพียงให้พนักงานนำรถยนต์ของตนเองออกนอกพื้นที่เท่านั้น ซึ่งจุดนี้จะได้นำเสนอในการประชุมที่จะถึง เพื่อให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกขั้นต่อไป