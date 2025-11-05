ทหารเขมรยังตึมึน ไม่ถอนกำลังจากพื้นที่บ้าน 3 หลัง จ.ตราด ซ้ำขุดคูเรตใหม่ หน้าพื้นที่ถูกทำลาย

ตราด – ทหารเขมรยังตีมึน ไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่บ้าน 3 หลัง ต.ชำราก จ.ตราด ซ้ำขุดคูเรตใหม่หน้าพื้นที่บ้านถูกทำลายเตรียมรับสถานการณ์ ด้านพระนักเทศน์ชื่อดังเร่งลงพื้นที่ให้กำลังใจทหาร-ชาวบ้าน ร่วมเปิดเส้นทางถนนความมั่นคงส่งกำลังบำรุง ช่วยทหารยึดคืนอธิปไตยไทย
วันนี้ ( 5 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเปิดเส้นทางถนนความมั่นคงสู่บ้าน 3 หลังระยะทาง 4 กิโลเมตรในพื้นที่บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ที่ได้ร่วมกับชาวบ้านและภาคเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จ สำหรับใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงว่าตัวแทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชน ต.ชำราก ยังคงนำรถแมคโครช่วยทหารช่าง เดินหน้าปรับปรุงถนนด้วยการนำหินขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่เป็นวันที่ 2 พร้อมใช้เครื่องสแกนหาวัตถุระเบิดอยู่ตลอดเวลา
โดยในช่วงถนน 100 เมตรแรก เริ่มใช้รถบดอัดพื้นถนนเพื่อเตรียมลาดยางมะตอยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวง ได้แล้ว และคาดว่าจะใช้เวลาอีก 20 วันจึงจะแล้วเสร็จ
ส่วนการดำเนินมาตรการกดดันทหารกัมพูชา ให้ออกจากพื้นที่บ้าน 3 หลังของทหารนาวิกโยธินตราด ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่มีทีท่าว่าทหารเขมรจะถอยออกไป ซ้ำยังพบการขุดคูเลตใหม่บริเวณบ้าน 3 หลัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ยังคงตรึงกำลังทหารเผชิญหน้าทหารเขมร เพื่อรอเวลายึดคืนพื้นที่หากได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญาชาระดับสูง หลังจากเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมาได้เปิดปฏิบัติการทวงคืนอธิปไตยของไทยจากกัมพูชาที่ลุกล้ำมานานกว่า 40 ปี ด้วยการทำลายบ้าน 3 หลังที่ปลูกรุกล้ำจนหมดสิ้น แต่จากส่งโดรนขึ้นบินสำรวจยังพบว่า ทหารเขมรไม่ยอมถอนกำลังออกไป และอ้างจะทำตามคำสั่งของรัฐบาลกัมพูชา รวมทั้งจะต้องมีการชี้แนวเขตแดนให้แล้วเสร็จเท่านั้น
และล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ( 5 พ.ย.) พระศักดา สุนทโร พระนักเทศน์ชื่อดังจากวัดท่าเส้น อ.เมืองตราด ได้นำน้ำดื่มกว่า 50 แพคลงพื้นที่แจกจ่ายประชาชนใน อ.คลองใหญ่ และนำไปมอบให้กับทหารช่างและประชาชนที่กำลังช่วยกันปรับพื้นที่ถนนความมั่นคงสู่บ้าน 3 หลัง
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังฐานชั่วคราวของทหารแนวหน้า เพื่อให้กำลังใจและอวยพรให้ทหารที่กำลังปฎิบัติหน้าที่อยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่ยังคงหลงเหลือ
โดยก่อนหน้านี้ พระศักดา สุนทโร ยังได้เปิดเพจขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหาร ก่อสร้างถนนเพื่อความมั่นคงชายแดนและได้รับการสนับสนุนจากชาวตราด และผู้ประกอบการร่วมนำรถแมคโครขนาดใหญ่ร่วมดำเนินการปรับสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่อง