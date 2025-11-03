พท.สอน "โรม" แบ่งหน้าที่ตรวจสอบได้ เลิกเก่งอยู่คนเดียวทีคดีภท.เงียบ แทนที่เป็นมิตรแต่มองเป็นศัตรู

“ลิณธิภรณ์” โต้ “โรม” ฝ่ายค้านแบ่งหน้าที่กันตรวจสอบรบ.ได้ ไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะเรื่องที่เจ้าตัวเสนอ ลั่น เลิกเถอะใช้วาทกรรมทำดี-ทำเก่งอยู่คนเดียว ซัดกลับทีคดี ฮั้ว สว.-เขากระโดงกลับเงียบ บอกวันนี้เป็นมิตรกันไว้ดีกว่าเว้นแต่ดันเห็นพท.เป็นศัตรู
วันนี้ (3พ.ย.) นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความ ถึงนาย รังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ประเด็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า
“ดิฉันอยากชวนให้เห็นว่าในการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน อย่าทำเหมือนทำงานคนเดียว ทำงานพรรคเดียว เก่งคนเดียว
พรรคเพื่อไทยยืนยันชัดในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านและพร้อมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในทุกมิติ รวมถึงการเสนอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรัฐบาลเพื่อไทยเราดำเนินการมาตลอด โดยมีผลงานเป็นรูปธรรม > 1,660,000 บัญชี ประชาชนได้รับการคุ้มครองมากขึ้นแบบเห็นตัวเลขแม้เป็นฝ่ายค้านเราก็ไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ ออกมาตรวจสอบรัฐบาลสม่ำเสมอ
อยากจะฝากถึงคุณโรม ว่าบทบาทและหน้าที่ฝ่ายค้านคือร่วมกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ในหลากหลายมิติ ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นสู้เรื่องฮั้ว ส.ว. เรื่องที่ดินเขากระโดง รวมถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่ พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนายกอนุทิน และสว. ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร? เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับเรื่องดังกล่าว
แต่กลับไม่เห็นพรรคประชาชนและคุณโรมออกขึงขังร่วมกันตรวจสอบด้วยเสียงดังขนาดนี้ ทั้งๆที่มีข้อมูลและหลักฐานพร้อม แต่วันนี้กระบวนการกลับล่าช้าเหมือนพยายามกลบหลุมฝัง ทำไมแบบนี้ไม่เห็นคุณโรม ออกมาช่วยพรรคเพื่อไทยกดดันนายกฯอนุทิน ล่ะคะ
ดิฉันแค่อยากให้คุณโรมตั้งสตินะคะ อย่าเล่นเกมส์เก่งคนเดียว และต้องเข้าใจว่าทุกพรรคในฐานะฝ่ายค้าน สามารถทำได้หลายๆเรื่องในการตรวจสอบรัฐบาล และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแต่เรื่องที่คุณโรมให้ทำหรือเสนอมา
เพราะเราสามารถแบ่งหน้าที่กันทำได้ เลิกเถอะนะคะ เวลาทำเรื่องอะไรสักเรื่อง ก็จะสร้างความกดดันพรรคเพื่อไทย ใช้วาทกรรมว่าทำอยู่คนเดียว และสิ่งที่ทำดีกว่าใครเสมอ
ถ้าเราจะเป็นฝ่ายค้านร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะเอาเวลาไปตรวจสอบพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยนะคะ
ดิฉันยืนยันค่ะ พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่านค้านตรวจสอบเต็มที่แน่นอน ถ้ามีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยยกมือให้พรรคเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลเป็น “ฝ่ายค้ำ” ใคร วันนี้เป็นมิตรกันไว้ดีกว่านะคะยังไงก็ฝั่งประชาธิปไตยด้วยกัน ยกเว้นแต่พรรคประชาชนจะมีตัวเลือกในใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะจับมือกับใครแล้วในใจ... ถึงเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นศัตรู”