เนปาลเดือด! Gen-Z โกรธรัฐบาลแบนโซเชียลฯ บุกเผารัฐสภา ทุบตีรัฐมนตรีจนเสียชีวิต

เผยคลิปวินาทีกลุ่มผู้ประท้วง Gen Z ไล่ทุบตีรัฐมนตรีเนปาลจนเสียชีวิต หลังไม่พอใจที่รัฐบาลแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
จากสถานการณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ประท้วงที่นำโดยกลุ่ม Gen Z หลายพันคนไม่พอใจที่รัฐบาล เคพี. ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล แบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งเฟซบุ๊ก ยูทูบ และเอ็กซ์ (X) จากนั้นผู้ชุมนุมได้วิ่งเข้าทำลายบ้านพักของนักการเมืองระดับสูงหลายคน เช่น ประธานาธิบดี รามจันทรา ปัวเดล และเผารัฐสภา
ล่าสุดวันนี้ (10 ก.ย.) เพจ "Army Military Force" ได้โพสต์คลิปวิดีโอวินาทีกลุ่มผู้ประท้วงไล่ทุบตีรัฐมนตรีจนเสียชีวิต โดยทางเพจรายงานว่า ผู้ประท้วง Gen-Z ไล่ทุบตีรัฐมนตรีเนปาลจนกระโดดข้ามรั้วลงไปในแม่นํ้า ก่อนถูกปาสิ่งของและขาดใจตุยคาที่
ผลของการประท้วงโดยกลุ่มชาวเนปาล Gen-Z โกรธเคืองรัฐบาลปิดกั้นการใช้โซเชียลมีเดีย Facebook, IG, X และ YouTube และอีกหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่เรื้อรังมายาวนาน
คลิก>>>ชมคลิปต้นฉบับ