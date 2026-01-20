ภัยใกล้ตัว! แม่แชร์ประสบการณ์ ลูกแพ้ “ไรฝุ่นในอาหาร” ถึงขั้นเสี่ยงช็อก แนะเลี่ยงอาหารผง-อาหารค้าง

โซเชียลฯ แชร์อุทาหรณ์ หลังคุณแม่รายหนึ่งเผยลูกมีอาการแพ้รุนแรงจาก “ไรฝุ่น” ไม่ได้อยู่แค่ที่นอนหรือผ้าห่ม แต่อาจปนเปื้อนในอาหาร โดยเฉพาะอาหารผง เสี่ยงถึงขั้นแอนาฟิแล็กซิส
วันนี้ (20 ม.ค.) กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Phamornphan Kusakul” ออกมาโพสต์เตือนภัยเกี่ยวกับอันตรายของ “ไรฝุ่น” ที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในที่นอน หมอน หรือผ้าห่มเท่านั้น แต่ยังสามารถปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่รับประทานได้ โดยเฉพาะอาหารชนิดผงหรืออาหารที่เก็บไว้นาน
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ลูกของตนมีอาการแพ้ไรฝุ่นอย่างรุนแรง และพบว่าสาเหตุหนึ่งมาจากไรฝุ่นที่สะสมอยู่ในอาหาร โดยเฉพาะผงปาปริกา ซึ่งนำไปปรุงอาหารอย่างกล้วยฉาบที่รับประทานที่โรงเรียน ส่งผลให้เกิดอาการแพ้จริง ไม่ใช่เพียงข้อสันนิษฐาน
นอกจากนี้ยังเตือนว่าอาการแพ้ไรฝุ่นในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะ “แอนาฟิแล็กซิส” (Anaphylaxis) หรือภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
เจ้าของโพสต์ยังแนะนำผู้ปกครองที่มีบุตรหลานแพ้ฝุ่นหรือไรฝุ่นว่า นอกจากการทำความสะอาดที่นอน หมอน ผ้าห่ม และเปลี่ยนเป็นผ้ากันไรฝุ่นแล้ว ควรสังเกตอาหารที่เด็กชื่นชอบรับประทาน โดยเฉพาะอาหารผง อาหารแปรรูป หรือเครื่องปรุงที่เก็บไว้นาน เพราะความชื้นอาจทำให้เกิดเชื้อราและเป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นได้
ทั้งนี้ มีคำแนะนำให้เลือกบริโภคอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารค้างหรืออาหารผงที่เปิดใช้งานมานาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กที่มีประวัติแพ้ฝุ่นหรือภูมิแพ้รุนแรง