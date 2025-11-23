เตือนภัย! “โรคไวรัสเห็บ” คร่าชีวิตแล้ว 3 รายในไทย ชี้อัตราเสียชีวิตสูงถึง 20%

กรมควบคุมโรคเตือนภัย “โรคไวรัสเห็บ” SFTS โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อัตราเสียชีวิตสูงถึง 20% ปี 2568 ไทยพบผู้ป่วยแล้ว 3 รายและเสียชีวิตทั้งหมด แนะเลี่ยงเห็บ อย่าบี้ด้วยมือเปล่า พร้อมเร่งตรวจเมื่อมีไข้หลังลุยป่า หญ้ารกหรือคลุกคลีกับสัตว์
วันนี้ (23 พ.ย.) กรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวัง “โรคไวรัสเห็บ” หรือ Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ เห็บ เป็นตัวนำเชื้อ แม้จะพบไม่บ่อย แต่มีความรุนแรงสูงมาก หลังปี 2568 พบผู้ป่วยในไทยแล้ว 3 ราย และเสียชีวิตทั้งหมด ไวรัสชนิดนี้พบในสัตว์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หมา แมว วัว ควาย แพะ แกะ ไก่ รวมถึงสัตว์ป่า หากเห็บไปกัดสัตว์ที่มีเชื้อก็จะกลายเป็นพาหะ สามารถแพร่สู่คนได้ทันที โดยมีสิ่งที่ ห้ามทำเด็ดขาด คือห้ามจับหรือบี้เห็บด้วยมือเปล่า เพราะเลือดและของเหลวภายในเห็บอาจมีเชื้อ หากผิวมีบาดแผลหรือรอยถลอกเพียงเล็กน้อย เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทันที
อาการของโรค SFTS
ระยะแรกคล้ายไข้หวัดแต่รุนแรงกว่า ได้แก่
•ไข้สูง
•ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย
•คลื่นไส้ อาเจียน
•ถ่ายเหลว
อาการที่เริ่มบ่งบอกความรุนแรง ได้แก่
•มีจ้ำเลือด จุดเลือดออก
•เกล็ดเลือด–เม็ดเลือดขาวต่ำ
•ตับอักเสบ
•อาการทรุดเร็ว
ระยะรุนแรงอาจมี เลือดออกง่าย ซึม สับสน จนอวัยวะภายในล้มเหลว และเสี่ยงเสียชีวิตสูง เนื่องจากโรคนี้ ยังไม่มียาเฉพาะทาง และไม่มีวัคซีน การรักษาทำได้เพียงประคับประคองอาการ
ทั้งนี้ การป้องกันที่ควรทำทันที
1.ใส่เสื้อผ้ามิดชิดเมื่อเข้าพื้นที่หญ้ารก ป่า สวน ฟาร์ม
2.กลับถึงบ้านควรรีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และตรวจเห็บตามร่างกาย
3.อาบน้ำสัตว์เลี้ยงและใช้ยากำจัดเห็บสม่ำเสมอ ตรวจตัวสัตว์หลังออกนอกบ้าน
4.ทำความสะอาดที่นอนสัตว์และพื้นที่ที่มันชอบ
5.หากต้องดึงเห็บ ให้ใช้ ถุงมือหรือกระดาษหนา เท่านั้น
กลุ่มเสี่ยง
-ผู้เลี้ยงสุนัข–แมว โดยเฉพาะบ้านที่เคยมีเห็บ
-เกษตรกร ฟาร์มแพะ แกะ วัว ควาย หมู ไก่
-คนเดินป่า แคมป์ปิ้ง ลุยหญ้ารก
-คนทำงานกลางแจ้ง เช่น ตัดหญ้า ทำไร่ เก็บหญ้า
-ผู้ที่คลุกคลีกับสัตว์หรือซากสัตว์
-ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว
อย่างไรก็ตาม หากเริ่มป่วย ควรปฏิบัติตัวดังนี้ ถ้าในช่วง 1–2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยเข้าป่าลุยหญ้ารกฟาร์ม หรือบ้านมีเห็บ และขณะนี้มี ไข้สูง ปวดเมื่อย คลื่นไส้ อาเจียน หรือเริ่มมีจุดเลือดออก ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที และแจ้งแพทย์ว่า “สงสัยโรคไวรัสเห็บ (SFTS)” เพื่อให้แพทย์ส่งตรวจและรักษาได้รวดเร็วที่สุด