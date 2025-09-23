เดอะปาร์คชวนคนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีสไตล์

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ร่วมกับ Swoop Buddy และ Go Green Girls ชวนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในงาน “SWAP UP FESTIVAL VOL.3” พบกับกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และศิลปะ พร้อมพาร์ตเนอร์ชั้นนำ อาทิ Stonegoat, Suntory Beverage & Food (Thailand), GrabFood, 3M Thailand และ OKLIN ที่มาร่วมสร้างทั้งแรงบันดาลใจ และปรากฏการณ์ใหม่ในการส่งเสริมไลฟ์สไตล์แบบยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Living the Circular Lifestyle”
กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “งานนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ เห็นว่าความยั่งยืนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน เราอยากให้ทุกคนสนุกกับการแลกเปลี่ยนและการสร้างคุณค่าใหม่ โดยมองว่าการรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องยากหรือเชย แต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง สนุก และมีสไตล์”
ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า ของสะสม หนังสือ และของใช้ สนุกกับกิจกรรมที่ต่อยอดไลฟ์สไตล์แบบยั่งยืน ค้นพบมุมมองใหม่ในการเพิ่มคุณค่าวัสดุเหลือใช้ให้เป็นชิ้นงานใหม่ เวิร์กช็อปตกแต่งภาชนะปลูกต้นไม้ เรียนรู้การใช้วิตามินบำรุงพืชจากการย่อยสลายขยะอาหาร, ประดิษฐ์ที่รองแก้วจากกระดาษรีไซเคิล, เย็บถุงสครับผิวจากกากกาแฟ ที่รวบรวมจากร้านกาแฟในเดอะ ปาร์ค, ซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าให้น่าใช้เหมือนใหม่ และ แปลงเศษผ้าเก่าเป็นของใช้สุดเก๋
รวมถึงกิจกรรม Community Talk หัวข้อ "It's All Connected: How Circularity Shapes the Way We Live, Work, and Create" โดยตัวแทนจากหลากหลายองค์กร ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและแรงบันดาลใจในการส่งเสริม Circular Lifestyle
นอกจากนี้ ยังมีมุมจัดแสดงผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ กับผลงานชุด “ปลายทางของขยะทะเล” โดย แทนทะเล (Tanntalay) และร้านค้าเก๋ๆ ในโซน Conscious Market รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปสมทบทุนบริจาคให้กับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และสิ่งของที่ไม่ได้นำไปแลกเปลี่ยน จะถูกนำไปส่งต่อให้กับ มูลนิธิกระจกเงา และร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์