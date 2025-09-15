xs
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผนึกกำลัง สพฐ.– มูลนิธิยุวพัฒน์ เดินหน้า “โรงเรียนร่วมพัฒนาปลดล็อกความเหลื่อมล้ำ สู่อนาคตการศึกษาไทยที่เท่าเทียมและยั่งยืน

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ยังคงขาดแคลนทั้งทรัพยากรพื้นฐานและคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา”
(Partnership School Project) กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับระบบการศึกษาไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในฐานะภาคเอกชนที่มุ่งมั่นขับเคลื่อน "การพัฒนาคน" ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ จึงเข้ามามีบทบาทในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงในฐานะผู้สนับสนุน แต่ในฐานะ "ผู้ร่วมลงมือทำ" ที่เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ – เอกชน – ภาคประชาสังคม คือพลังสำคัญในการปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ไทยวิวัฒน์ตั้งเป้าสนับสนุนโรงเรียนในโครงการให้ก้าวสู่การเป็น “โรงเรียนต้นแบบ” ที่มีระบบบริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะเทคโนโลยี และคุณธรรมครบถ้วน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองคุณภาพในเวทีโลก การสนับสนุนครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่การมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับมัธยมศึกษา, การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเครื่องมือ Winner English เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้กับเยาวชนไทย, การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ และลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรม เพื่อปูรากฐานสังคมที่เข้มแข็งในอนาคต

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโรงเรียนในความรับผิดชอบของไทยวิวัฒน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Winner English โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเรียนผ่านโปรแกรมถึง 54% ซึ่งช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุก สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพื้นฐานได้

ตัวอย่างโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คือ "โครงการหอพักแห่งความรักความผูกพัน" ซึ่งช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการจัดการความเรียบร้อยของหอพัก และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในการอยู่ร่วมกัน ในรูปแบบพี่ดูแลน้อง โดยมีแม่ครู เป็นผู้ให้คำปรึกษาและพาทำอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนต่อตนเองและผู้อื่น ผ่านแบบจำลองสังคมเล็กๆในหอพักได้เป็นอย่างดี

นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข ที่ปรึกษาแผนกสินไหมสุขภาพ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการโครงการฯ กล่าวว่า “ไทยวิวัฒน์เชื่อว่า เด็กไทยทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าพื้นเพ หรือสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร การพัฒนาโรงเรียนไม่ใช่เพียงการเติมเต็มทรัพยากรหรือโครงสร้างพื้นฐาน แต่คือการสร้างระบบความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่าง โรงเรียน – ครู – ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนจากฐานราก”

ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การพัฒนาโรงเรียน คือการพัฒนาคน และคือการพัฒนาประเทศ” ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีเชิงสัญลักษณ์ แต่คือการเริ่มต้นลงมือเปลี่ยนอนาคตการศึกษาไทย ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม และพร้อมรับมือกับโลกอนาคตอย่างแท้จริง ภายใต้พันธกิจของไทยวิวัฒน์ในการเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนไทยทุกคน











