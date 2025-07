ซีเจ มอร์ สานต่อ “ปันแต้ม ปันน้ำใจ” ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ชวนสมาชิกสบายการ์ด ส่งต่อ #การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร ผ่านโครงการ FOOD FOR GOOD

เดินหน้าสานต่อภารกิจแห่งการให้ ผ่านโครงการโดยร่วมมือกับ มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้สมาชิกสบายการ์ดร่วมส่งต่อแต้มสะสมให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพโภชนาการของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ โดยลูกค้าสามารถร่วมบริจาคได้ง่าย ๆ เพียงใช้ 20 แต้มจากบัตรสมาชิกสบายการ์ด เพื่อเปลี่ยนเป็นยอดบริจาค 1 บาท และ ซีเจ มอร์ จะร่วมสมทบทุนให้อีก 1 เท่าทันที เพื่อส่งต่อพลังใจให้ไปได้ไกลและยั่งยืนยิ่งขึ้นFOOD FOR GOOD เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยแนวคิด “โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต” ซึ่งไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องอาหารกลางวัน แต่พัฒนา “ระบบดูแลโภชนาการเด็ก” โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้โภชนาการให้ครูและแม่ครัว พัฒนาระบบอาหารที่ปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนที่ขาดแคลน และติดตามภาวะโภชนาการเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับสารอาหารครบถ้วน เติบโตสมวัย และมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจปัจจุบัน โครงการ FOOD FOR GOOD ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียน 252 แห่ง ครอบคลุม 61 จังหวัดทั่วประเทศ และในปี 2568 นี้ ตั้งเป้าหมายขยายการสนับสนุนอีก 52 โรงเรียน โดยมุ่งหวังให้ “มื้ออาหารคุณภาพ” เข้าถึงเด็กไทยทุกคนอย่างทั่วถึง พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ตั้งแต่ในโรงเรียน จนถึงที่บ้านโครงการ “ปันแต้ม ปันน้ำใจ” ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ จึงเป็นโอกาสที่สมาชิกสบายการ์ดจะได้ร่วมส่งต่อน้ำใจได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเปลี่ยนแต้มที่มีอยู่เป็นมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างแข็งแรง พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใสทุกแต้มบริจาคสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการให้ได้แล้ววันนี้ ร่วมบริจาคแต้มง่าย ๆ ผ่าน LINE Official Account @CJMORE หรือคลิก https://bit.ly/4kDI6j4