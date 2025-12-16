ทหารสายครีเอเตอร์ระวัง! "การถ่ายคลิป" หวังเงิน-หวังเท่ เสี่ยงถูกข้าศึกตรวจสอบพิกัด-โจมตี

กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเตือนภัยร้ายแรงถึงทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า โดยเฉพาะสายครีเอเตอร์ที่นิยมเผยแพร่ภาพและวิดีโอลงในโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างรายได้หรือความเท่ โดยระบุชัดเจนว่า การกระทำดังกล่าวเป็นอันตรายถึงชีวิต เนื่องจาก "ทหารกัมพูชาสามารถใช้ภาพจากวิดีโอเหล่านี้มาตรวจสอบหาพิกัดและทำการโจมตีได้" พร้อมย้ำเตือนอย่างหนักแน่นว่า "ถึงจะถ่ายไม่เห็นวิวเห็นอะไรก็แล้วแต่ มันหาเราเจอ" เป็นการส่งสัญญาณเตือนให้ทุกคนหยุดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของกำลังพล
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. เพจ “LRRP 15” หรือ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเตือนทหารไทยแนวหน้าที่เป็นสายครีเอเตอร์ทั้งหลาย ที่ชอบโพสต์ภาพโพสต์คลิปวิดีโอลงเผยแพร่ในโซเชียลหวังเงินจากทางเฟซบุ๊ก หรือจะโพสต์เอาเท่ เผย ทหารกัมพูชาสามารถนำภาพจากวิดีโอเหล่านี้ไปตรวจสอบหาพิกัดและทำการโจมตีได้ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ดู ทุกคนจะได้ตาสว่าง ที่บอกนักบอกหนาว่าอย่าถ่ายภาพวิดีโอหรือไลฟ์สด ถึงจะถ่ายไม่เห็นวิวเห็นอะไรก็แล้วแต่ มันหาเราเจอ"