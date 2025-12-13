นายกฯ อนุทิน สวนกลับ ทรัมป์ ชัดเจน ไม่ใช่อุบัติเหตุ ไทยเดินหน้าปฏิบัติการทหารจนกว่าภัยคุกคามจะหมดสิ้น

13 ธันวาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ออกมาโพสต์ตอบโต้กรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นว่าเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดเป็นเพียง “อุบัติเหตุข้างถนน” โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา และไม่อาจมองข้ามในเชิงความมั่นคงได้
.
นายกรัฐมนตรีระบุว่า ประเทศไทยจะยังคงดำเนินมาตรการและปฏิบัติการทางทหารต่อไปอย่างจำเป็น จนกว่าจะมั่นใจได้อย่างแท้จริงว่า ไม่มีอันตรายหรือภัยคุกคามใดๆ ต่อผืนแผ่นดินและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมย้ำว่าการตัดสินใจทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักการปกป้องอธิปไตยและชีวิตของคนไทยเป็นสำคัญ