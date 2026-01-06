(คลิป)ทหารเจ็บถูกเขมรยิงที่ช่องบกถึงมือหมอ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์แล้ว

อุบลราชธานี - รถพยาบาลนำตัวจ่าสิบเอก ปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบ 6021 ซึ่งประจำการอยู่ที่เนิน 469 ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ให้แพทย์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ รักษา เบื้องต้นถูกสะเก็ดระเบิดที่ต้นแขนขวา อาการไม่สาหัส
จากเหตุการณ์เช้าวันนี้ (6 ม.ค.) ทหารเขมรได้ยิงปืน ค.เข้าใส่ฐานทหารที่ประจำการอยู่ที่เนิน 469 ช่องบก ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้กำลังพล คือ จ่าสิบเอก ปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบ 6021 (RDF) ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดที่บริเวณแขนขวา โดยแพทย์ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียว ซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต
ภายหลังเกิดเหตุได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามขั้นตอนทางการแพทย์สนาม พร้อมส่งผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ปฏิบัติการให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอน้ำยืน และส่งตัวต่อมายังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ โดยผู้บาดเจ็บมีอาการปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
สำหรับสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ และได้กำชับทุกหน่วยให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่