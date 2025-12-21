น.ย.ตราด เหยียบกับระเบิดเท้าขาขวาขาด ขณะปฏิบัติหน้าที่บ้าน 3หลัง

ตราด- กัมพูชา ยังไม่เลิกละเมิดสนธิสัญญาออตตาวา ล่าสุดทหารช่าง สังกัดนาวิกโยธินตราด เหยียบกับระเบิดเท้าขาขวาขาด ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้าน 3 หลัง พบเป็นกับระเบิดชนิด PMN-2 สภาพใหม่ ผบ.ฉก.นย.ตราด สั่งยกระดับการปฏิบัติงานขั้นสูงสุด
วันนี้ (21 ธ.ค.) นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด รายงานว่าเมื่อเวลา 09.14 น.ที่ผ่านมา ได้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทราบชื่อคือจ่าเอก เทอดพงศ์ ผมนะรา ทหารช่างสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ซึ่งเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ตรึงกำลังบริเวณพื้นที่บ้าน3 หลัง บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
หลังเกิดเหตุทีมแพทย์สนาม ได้เข้าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ในเวลา 10.00 น. เพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาเป็นการด่วน
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบกับระเบิดชนิด PMN-2 สภาพใหม่ ซึ่งถูกนำมาฝังไว้ในเขตอธิปไตยของไทย
นาวาเอก ธรรมนูญ ระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิด สนธิสัญญาออตตาวา (Ottawa Treaty) ที่ว่าด้วยการห้ามใช้กับระเบิดสังหารบุคคลอย่างชัดเจนภาย หลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จึงได้สั่งการยกระดับความเข้มงวดในการปฏิบัติงานบริเวณแนวหน้าขั้นสูงสุด
พร้อมเพิ่มมาตรการกวาดล้างและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้กำลังพลได้รับอันตรายจากกับระเบิดที่อาจมีการลักลอบนำมาวางเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง