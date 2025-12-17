ข่าวดี ทัพเรือ-ทัพอากาศคุมสถานการณ์ชายแดนตราดได้เบ็ดเสร็จแล้ว อีกไม่นาน ปชช.ได้กลับบ้าน

ตราด - ผบ.ฉก.นย.ตราด ยันคุมสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จ ลิดรอนกำลังฝ่ายตรงข้ามจนสิ้นสภาพแล้ว ฝาก ชาวตราดอย่ากังวลอีกไม่นานได้กลับบ้าน ขอบคุณทุกกำลังใจ
วันนี้ (17 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด ซึ่งเข้าสู่วันที่ 9 ภายใต้ยุทธการ “ตราดปราบปรปักษ์” ว่ายังคงได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเข้าเคลียร์พื้นที่เป้าหมายตามแผนการที่วางไว้ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
ขณะที่ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) เผยว่าจากปฏิบัติการทางทหารอย่างหนักตลอด 8 วันที่ผ่านมาของ กองทัพเรือและกองทัพอากาศ เพื่อยึดพื้นที่บ้าน 3 หลังจากฝ่ายกัมพูชา ทำให้ขณะนี้ ทหารไทย สามารถลิดรอนกำลังฝ่ายกัมพูชาจนสิ้นสภาพแล้ว และไม่มีการตอบโต้ใด ๆ ทำให้ปัจจุบันทหารไทย เป็นฝ่ายคุมสถานการณ์และบังคับวิถีการรบได้แบบเบ็ดเสร็จตามแผน พร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าอีกไม่นานทุกคนจะได้กลับบ้าน
ส่วน โดรนปริศนา ที่บินเข้ามาในพื้นที่ว่าเป็นเพียงการบินก่อกวนทางจิตวิทยา ซึ่งบางครั้งยากจะแยกแยะด้วยสายตาเปล่าระหว่างแสงดาวกับโดรน แต่ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ตราด อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ การปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชา บริเวณพื้นที่ชายแดนด้าน จ.ตราด มีทหารไทย ได้รับบาดเจ็บ 5 รายและไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยพบกระสุนปืนใหญ่ และกระสุนปืน ค. ตกในพื้นที่ฝั่งไทยจำนวน 15 ลูก มีจำนวนประชาชนที่ต้องอพยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 4,528 คน