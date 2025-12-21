จ่าเอกทหารเรือ เหยียบทุ่นระเบิด พื้นที่บ้านสามหลัง จ.ตราด ส่งรักษาที่ รพ.จันทบุรี

จ่าเอกทหารเรือเหยียบทุ่นระเบิด พื้นที่บ้านสามหลัง จ.ตราด บาดเจ็บสาหัส ขาขวาขาด เร่งนำส่งโรงพยาบาล อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (21 ธ.ค.) กองทัพเรือ รายงานว่า จ่าเอก เทอดพงษ์ ผมนะรา ตำแหน่งทหารช่าง สังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ซึ่งเป็นกับระเบิดที่ฝ่ายทหารกัมพูชาฝังไว้ บริเวณพื้นที่บ้านสามหลัง บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ที่กองกำลังไทยยึดควบคุมได้
แรงระเบิดส่งผลให้จ่าเอก เทอดพงษ์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาขวาในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยแพทย์สนามได้เร่งเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาล ก่อนนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด จันทบุรี โดยขณะนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน กองทัพเรือ ได้เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเข้มงวด พร้อมดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดเพิ่มเติมในบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ พร้อมย้ำเตือนให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่ถูกฝังไว้ในพื้นที่แนวชายแดน