เปิดคลิปนาที นย.กองทัพเรือ บุกยึดคืนบ้านสามหลัง ปักธงไทย-ร้องเพลงชาติ

ทหารนาวิกโยธินขับไล่กำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากดินแดนไทย ยึดพื้นที่บ้านหนองรี (บ้านสามหลัง) ได้สำเร็จ
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 ธันวาคม 2568 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ดำเนินการขับไล่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่บ้านหนองรี (บ้านสามหลัง) ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือได้เปิดการปฏิบัติการ “ตราดปราบปรปักษ์ ” ร่วมกับกองทัพอากาศ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่ 9 ธันวาคม 2568
ผลการปฏิบัติการสามารถยึดพื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จ และสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ได้เรียบร้อยกองทัพเรือยืนยันว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจในการรักษาอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการบูรณาการกำลังรบทุกหน่วยของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 19.58 น.วันที่ 17 ธ.ค. เฟซบุ๊กเพจ โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson เผยแพร่วิดีโอคลิปเหตุการณ์ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ บุกเข้ายึดพื้นที่บริเวณบ้านสามหลัง บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด กลับมาเป็นของไทย พร้อมปักธงชาติไทย ร้องเพลงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณปกป้องอธิปไตยไทย