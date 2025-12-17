เปิดภาพทัพเรือใช้โดรนทิ้งระเบิดถล่มขบวนรถ BHQ ระดับ ผบ. แหลกในพริบตา ขณะเติมกำลังเข้าบ้านสามหลัง

กองทัพเรือโดย ฉก.นย.ตราด ใช้โดรนทิ้งระเบิดถล่ม BHQ กัมพูชา ระดับ ผบ.หน่วย ขณะเคลื่อนกำลังพร้อมระยนต์ 4-5 เข้าพื้นที่บ้านสามหลัง ผลปฏิบัติการทำลายเป้าหมายทางทหารเสียหายทั้งหมด
วันนี้(17 ธ.ค.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กปช.จต.) ตรวจพบฝ่ายกัมพูชาเพิ่มกำลังทหารบริเวณพื้นที่บ้านหนองรี ใกล้บ้านสามหลัง จังหวัดตราด เป็นทหารหน่วยองครักษ์ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา หรือ BHQ ที่เคลื่อนกำลังเข้ามาจำนวนมาก พร้อมรถยนต์ประมาณ 4–5 คัน ซึ่งมีลักษณะเป็นรถยนต์ระดับสูง คาดว่าเป็นที่ตั้งของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของหน่วยซึ่งเข้ามาบัญชาการรบในพื้นที่แนวหน้า
จากการประเมินว่าเป็นเป้าหมายทางทหารที่เข้าข่ายคุกคามความมั่นคงของประเทศไทย กองทัพเรือจึงประสานกองทัพอากาศใช้กำลังทางอากาศเข้าทำลายเป้าหมาย หลังจากนั้นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้ใช้ โดรนทิ้งระเบิด ทำลายเป้าหมายทางทหาร เสียหายทั้งหมด การทำลายเป้าหมายทางทหารในครั้งนี้ เพราะเป็นภัยต่อการคุกคามประเทศไทย