xs
xsm
sm
md
lg

เปิดภาพทัพเรือใช้โดรนทิ้งระเบิดถล่มขบวนรถ BHQ ระดับ ผบ. แหลกในพริบตา ขณะเติมกำลังเข้าบ้านสามหลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพเรือโดย ฉก.นย.ตราด ใช้โดรนทิ้งระเบิดถล่ม BHQ กัมพูชา ระดับ ผบ.หน่วย ขณะเคลื่อนกำลังพร้อมระยนต์ 4-5 เข้าพื้นที่บ้านสามหลัง ผลปฏิบัติการทำลายเป้าหมายทางทหารเสียหายทั้งหมด

วันนี้(17 ธ.ค.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กปช.จต.) ตรวจพบฝ่ายกัมพูชาเพิ่มกำลังทหารบริเวณพื้นที่บ้านหนองรี ใกล้บ้านสามหลัง จังหวัดตราด เป็นทหารหน่วยองครักษ์ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา หรือ BHQ ที่เคลื่อนกำลังเข้ามาจำนวนมาก พร้อมรถยนต์ประมาณ 4–5 คัน ซึ่งมีลักษณะเป็นรถยนต์ระดับสูง คาดว่าเป็นที่ตั้งของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของหน่วยซึ่งเข้ามาบัญชาการรบในพื้นที่แนวหน้า

จากการประเมินว่าเป็นเป้าหมายทางทหารที่เข้าข่ายคุกคามความมั่นคงของประเทศไทย กองทัพเรือจึงประสานกองทัพอากาศใช้กำลังทางอากาศเข้าทำลายเป้าหมาย หลังจากนั้นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้ใช้ โดรนทิ้งระเบิด ทำลายเป้าหมายทางทหาร เสียหายทั้งหมด การทำลายเป้าหมายทางทหารในครั้งนี้ เพราะเป็นภัยต่อการคุกคามประเทศไทย







เปิดภาพทัพเรือใช้โดรนทิ้งระเบิดถล่มขบวนรถ BHQ ระดับ ผบ. แหลกในพริบตา ขณะเติมกำลังเข้าบ้านสามหลัง
เปิดภาพทัพเรือใช้โดรนทิ้งระเบิดถล่มขบวนรถ BHQ ระดับ ผบ. แหลกในพริบตา ขณะเติมกำลังเข้าบ้านสามหลัง
เปิดภาพทัพเรือใช้โดรนทิ้งระเบิดถล่มขบวนรถ BHQ ระดับ ผบ. แหลกในพริบตา ขณะเติมกำลังเข้าบ้านสามหลัง
เปิดภาพทัพเรือใช้โดรนทิ้งระเบิดถล่มขบวนรถ BHQ ระดับ ผบ. แหลกในพริบตา ขณะเติมกำลังเข้าบ้านสามหลัง
กำลังโหลดความคิดเห็น