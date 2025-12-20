เขมรยอมรื้อเขื่อนดักตะกอนใกล้บ้านหาดเล็ก หลังไทยขู่ตัดเส้นทางสะพานเกาะกง

กัมพูชายอมรื้อเขื่อนดักตะกอนในทะเลใกล้บ้านหาดเล็ก ซึ่งเขมรสร้างไว้หวังได้พื้นที่ทางละเลเพิ่ม แต่ล่าสุด หลัง ฉก.นย.ตราด คุมพื้นที่ชายแดนเบ็ดเสร็จได้ยื่นคำขาด หากไม่รื้อจะตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงบริเวณสะพานเกาะกง
วันนี้(20 ธ.ค.) เวลา 18.00 น. มีรายงานข่าวจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เปิดเผยว่าหลังจากวันนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนฝั่งจันทบุรีและตราด โดยเบ็ดเสร็จและอยู่ระหว่างการทำที่มั่นให้แข็งแรง ได้เจรจากับผู้นำทหารภูมิภาคที่ 3 ของกัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการรื้อทำลายเขื่อนดักตะกอน บริเวณบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตรงหลักกิโลเมตรที่ 73 ที่ฝ่ายกัมพูชาทำยื่นลงไปในทะเล ซึ่งเขื่อนดักตะกอนดังกล่าว จะทำให้ทางฝั่งกัมพูชามีพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลเพิ่มขึ้น และจะทำให้กระแสน้ำทำลายพื้นที่ของหน่วยนาวิกโยธิน 182 มีการกัดเซาะของน้ำทะเลบริเวณริมตลิ่ง
ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และได้ดำเนินการรื้อทำลายเขื่อนดักตะกอนดังกล่าว ในวันนี้ตั้งแต่ 16:00 น เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งหากฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับข้อเสนอทำตาม ทางฝ่ายไทยจะตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงบริเวณสะพานเกาะกง