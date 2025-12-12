.ตราด - ผบ.ฉก.นย.ตราด ยันเดินหน้าวันที่ 4 "ยุทธการตราดปราบปรปักษ์" F-16 ถล่มเป้าหมายทหารเขมรตาย 6 นาย เตือนชาวบ้านห้ามกลับเข้าพื้นที่เสี่ยง ชี้สถานการณ์การเมืองไม่กระทบปฎิบัติการณ์ทางทหาร
วันนี้ ( 12 ธ.ค.) น.อ. ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) ได้ออกมายืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารในแนวหน้า โดยเฉพาะปฏิบัติการในพื้นที่ บ้าน 3 หลัง ที่ยังคงดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด
โดยขอให้ประชาชน มั่นใจว่า กองทัพ ยังคงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็ง และขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวว่า ขอให้ชะลอการเดินทางกลับเข้าบ้านเรือนในขณะนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังถือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสงคราม
และหากสถานการณ์สงบลง หรือคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น หน่วยทหารจะประสานงานแจ้งไปยังฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบและเดินทางกลับได้ทันที
ส่วนความคืบหน้าหลัง กองทัพอากาศ ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าปฏิบัติการทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมาย จากการข่าวภาคพื้นดินระบุว่า ปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ทหารฝ่ายกัมพูชา ที่หลบซ่อนอยู่ในแนวบังเกอร์และคูเลต เสียชีวิต 6 นาย