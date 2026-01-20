“แพรรี่ ไพรวัลย์” สวนกลับเดือด! หลังถูกโยงการเมือง-กล่าวหาล้มเจ้า เหตุสวมชุดส้ม ย้ำจงรักภักดี-อย่าตัดสินคนแค่สีเสื้อ

แพรรี่ ไพรวัลย์ โต้กลับชาวเน็ตหลังถูกวิจารณ์สวมชุดสีส้มเป็นการแสดงออกทางการเมือง ยืนยันจงรักภักดีไม่แพ้ใคร วอนหยุดตัดสินคนแค่สีเสื้อ เผยที่มาสีส้มอาจแค่นึกถึงจีวรเก่า พร้อมเปิดศึกคู่กรณีรอบใหม่หลังตกลงกันไม่ได้ ลั่น "ป้าไม่จบ หนูก็ไม่ลบ"
จากกรณีดราม่าบนโลกโซเชียล เมื่อ “แพรรี่ ไพรวัลย์” หรือ อดีตพระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะสวมชุดสีส้มลงในช่องทางส่วนตัว จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตบางกลุ่มที่พยายามเชื่อมโยงเข้ากับการเมือง โดยมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงกล่าวหาว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือถึงขั้นกล่าวหาว่ามีพฤติกรรม "ล้มเจ้า"
ต่อมาทางด้าน “แพรรี่” ได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยถ้อยคำรุนแรง โดยยืนยันว่าการสวมชุดสีส้มไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด และตนเองทำงานขายของแทบไม่มีเวลาสนใจเรื่องการเมือง
เพื่อเป็นการสยบข่าวลือ แพรรี่ได้โพสต์ภาพตนเองขณะทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พร้อมระบุข้อความท้าทายว่า "นี่หรือคือส้มล้มเจ้า" นอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพชุด 7 สี 7 วัน เพื่อยืนยันว่าตนเองสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายสีสัน และขออย่าให้คนตัดสินตัวตนของใครเพียงแค่สีเสื้อ
อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงแรกจะมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจและลบโพสต์ต้นเรื่องออกไปแล้ว แต่ดูเหมือนสถานการณ์จะกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง เมื่อแพรรี่โพสต์ข้อความล่าสุดระบุว่า
"ป้าไม่จบ ดิฉันก็กู้คืนโพสต์ค่ะ ลบให้ได้ก็กู้คืนใหม่ได้"
ท่าทีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะปกป้องชื่อเสียงของตนเองอย่างถึงที่สุด หากอีกฝ่ายยังไม่ยอมยุติการพาดพิง ซึ่งเรื่องนี้ยังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตอย่างต่อเนื่อง