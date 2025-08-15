"แพรรี่" ยันยังเป็น "พระมหาไพรวัลย์“ แต่เวอร์ชันอัปเกรด" ฝีปากกล้า สู้คน ไม่ใช่สายเรียบร้อยอย่างที่คิด

"แพรรี่" ไพรวัลย์ วรรณบุตร หรืออดีตพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ออกมาตอกย้ำตัวตนว่ายังคงเป็นคนเดิม เพิ่มเติมคือ "เวอร์ชันอัปเกรด" ที่มาพร้อมระบบป้องกันตัวและตอบโต้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลบภาพจำพระที่ดูเรียบร้อยเจียมเนื้อเจียมตัว พร้อมยืนยันว่าเธอคือ พระฝีปากกล้า "สาย War" มาตั้งแต่ไหนแต่ไร! การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการเติบโต และความไม่ทนต่อความไม่เป็นธรรมที่ยังคงเป็นจุดยืนของเธอ
วันนี้ ( 15 ส.ค.) “แพรรี่” ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับภาพจำของ “พระมหาไพรวัลย์” ว่าไม่ได้หายไปไหน ยังคงอยู่ในตัวเธอ แต่ตอนนี้เธอแค่ "อัปเกรด" ขึ้นมาพร้อมระบบป้องกันตัวและตอบโต้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“จริงๆ พระมหาไพรวัลย์ไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะ ท่านอยู่ในตัวดิฉันนั่นแหละ เพียงแต่ว่าดิฉันเป็นเวอร์ชั่นที่อัพเกรดขึ้นจากพระมหาไพรวัลย์ในอดีต มีระบบป้องกันชนและระบบตอบโต้ ซึ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะถ้าดิฉันเป็นคนซึ่งดูหยาบโลนและไร้ศีลธรรมขนาดนั้น ดิฉันก็คงไม่สามารถครองตัวครองตัว ตลอดจนถึงทำมาหากินอย่างสุจริต บนพื้นฐานของการมีธรรมะมาได้จนถึงทุกวันนี้หรอกค่ะ
ดิฉันเคยมีติดพูดเล่นตอนสมัยเป็นพระนะคะ ว่าดิฉันเป็นคนคิดบวก คือบวกได้ก็บวกเลย ถ้าใครตามดิฉันจริงๆ ตั้งแต่สมัยที่ดิฉันมีชื่อเสียงบนหน้าสื่อใหม่ๆ สมัยที่ออกรายการต่างคนต่างคิด หรือสมัยที่ออกมาคอลเอาท์เรื่องคณะสงฆ์และเรื่องการเมือง ดิฉันมีภาพของความเป็นพระฝีปากกล้า มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ ไม่เช่นนั้นดิฉันคงไม่ได้รับฉายาว่าเป็นพระสาย War หรอกนะคะ
ดิฉันไม่มั่นใจว่าภาพของพระมหาไพรวัลย์ที่ดูเจี่ยมเจี๊ยมเรียบร้อย เป็นภาพของพระมหาไพรวัลย์ที่เคยเป็นจริงๆ หรือเป็นภาพของพระมหาไพรวัลย์ที่พวกคุณแค่เคยรับรู้มาในบางส่วนเท่านั้น
หรือเป็นเพราะคุณอาจจะพึ่งมาติดตามดิฉันตอนที่เป็น พส. ก็อาจจะเห็นภาพดิฉันในเวอร์ชั่นที่นุ่มนวลลงแล้ว (หรือเปล่า) เพราะตอนนั้นเป็นช่วงโควิด และดิฉันเน้นการพูดธรรมะในเชิงฮิลใจผู้คน และการโต้แย้งเรื่องความเชื่ออื่นๆ เบาบางลงไป
ดิฉันย้ำว่าดิฉันเป็นคนที่มีจุดยืน และมีความแยกแยะได้ดีในระดับหนึ่ง ดิฉันรู้ว่าควรแสดงออกกับใครในบริบทแบบไหนอย่างไร
ดิฉันอาจจะผ่านการโดนแขวน โดนบลูลี่ ใส่ร้ายด่าทอมาเยอะนะคะ สมัยเป็นพระก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพระเสื้อแดงบ้าง เป็นพระสามกีบบ้าง จนมาถึงตอนนี้ก็เป็นกะเทยชาตินิยมไปเรียบร้อย 🤣🤣 เพียงเพราะว่าดิฉันให้ความสำคัญในข้อเท็จจริงของการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆ มากกว่าการต้องเอาตัวเองไปแขวนอยู่กับป้ายของการต้องเป็นอะไร ไม่ว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา ก้าวหน้าหรืออนุรักษ์
ที่ดิฉันบอกว่าดิฉันแค่เป็นพระมหาไพวัลย์ในเวอร์ชั่นที่อัพเกรดขึ้น มีระบบกันชนมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าดิฉันก็เติบโตขึ้นด้วยนะคะ ความคิดความอ่านของดิฉันก็อาจจะเปลี่ยนไป ตอนที่ดิฉันอายุ 20 กว่า ดิฉันอาจจะมีมายด์เซ็ทต่อเรื่องต่างๆ แบบหนึ่ง มองโลกอย่างหนึ่ง และตอนนี้ที่ดิฉันอายุ 30 กว่า ดิฉันก็อาจจะมีมายด์เซ็ทต่อเรื่องต่างๆ อีกแบบหนึ่ง หรือมองโลกแตกต่างไปจากเดิม
ดิฉันเป็นคนซึ่งไม่ทนอะไรต่อความไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะในเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของคนอื่น ดิฉันจึงเลือกที่จะพูดมากกว่าที่จะเงียบ เลือกที่จะตอบโต้มากกว่าปล่อยให้ใครมีความเข้าใจแบบผิดๆ
ดิฉันมั่นใจว่า ถ้าดิฉันดูมีภาพของความเป็นคนเรียบร้อยที่สงบปากสงบคำมาแต่ไหนแต่ไร คำว่า พระมหาไพรวัลย์หรือแพรรี่ จะไม่มีชื่อนี้ให้คนในสังคมได้รู้จักอย่างแน่นอน
ก็นะคะ ดิฉันเห็นคนยืมปากของพระมหาไพรวัลย์มาเป็นความชอบธรรมในการปิดปากดิฉัน เพียงเพราะดิฉันแค่ทำบางสิ่งที่เรียกว่าการปกป้องตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้ผู้คนซึ่งดิฉันมองว่าไม่ต่างจากฝูงควายป่า ฉวยโอกาสจากดราม่า บลูลี่ด่าทอดิฉัน เพียงเพื่อสำเร็จความใคร่ที่เป็นสันดานดิบของตัวเอง
ถ้าดิฉันสามารถพูดอะไรถึงพระมหาไพรวัลย์ในอดีตได้ ดิฉันจะบอกท่านว่า ขอบคุณสำหรับพื้นฐานธรรมะทุกอย่างนะคะ ที่ทำให้ดิฉันยังคงใช้ชีวิตได้อย่างสง่างามจนถึงทุกวันนี้ และส่วนไหนที่ท่านอาจจะอยากทำตอนนั้นแต่ท่านทำไม่ได้ เดี๋ยวโยมเป็นธุระจัดการแทนให้ค่ะ
ขอบคุณพระมหาไพรวัลย์ที่อนุญาตให้ดิฉันได้สึกออกมา เพราะบนโลกที่คนอ่อนแออยู่ยาก และคนเหี้x ชอบหาเหตุผลให้ตัวเองบูลลี่รังแกคนอื่น มันต้องมีคนปากหมาแบบดิฉันนี่แหล่ะค่ะ ที่คอยเอาไม้เรียวไล่หวดพวกมัน
กราบนมัสการพระมหาไพรวัลย์นะคะ แล้วก็ขอบพระคุณพี่ที่รูปนี้ขึ้นมา ซึ่งดิฉันไม่มั่นใจว่าเป็นใคร และขออนุญาตเซฟรูปมาลงไว้เพื่อเป็นที่ระลึกค่ะ ดิฉันชอบเส้นสวยมาก“