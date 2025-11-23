ดราม่า "นานา ไรบีนา" หนี้ 400 ล้าน "แพรรี่ ไพรวัลย์" ชี้ปม ผิดที่ ทำเหมือนทุกอย่างยังปกติ

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ "นานา ไรบีนา" ยอมรับว่ามีหนี้สินมหาศาลกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการลงทุนและบริหารจัดการธุรกิจจนเกินตัว พร้อมเปิดใจขอโทษเพื่อนสนิทและย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาเหนียวหนี้ ด้าน "แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่าง โดยไม่ได้กล่าวถึงชื่อบุคคลโดยตรง แต่ได้ตอกย้ำประเด็นสำคัญว่า การล้มเหลวหรือเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่การกระทำตัวเหมือนทุกอย่างยังปกติอยู่ และการเอาเงินคนอื่นมารองรับความเจ็บของเราต่างหากคือสิ่งที่ผิด
จากกรณี ดราม่าหนี้สินกว่า 400 ล้านบาท ของนักแสดงสาว "นานา ไรบีนา" ที่ยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการธุรกิจจนเกินตัว ไม่กล้าบอกความจริงเพื่อน ขอโทษ “วุ้นเส้น-ดาด้า” ยันไม่ได้เล่นการพนัน ไม่คิดหนีไปไหน ยันไม่ได้เหนียวหนี้ แต่ที่ไม่ให้เพราะมันไม่มี และมันไม่ไหวแล้ว ใครแฉอีกพร้อมยอมรับสภาพ
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (23 พ.ย.) แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับประเด็นการเป็นหนี้ ชี้ ไม่ผิดที่เป็นหนี้ แต่ผิดที่เราทำเหมือนทุกอย่างยังปกติอยู่ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ไม่ผิดที่เราเป็นหนี้ ไม่ผิดที่เราล้มเหลวหรือผิดพลาดในการลงทุน แต่ผิดที่เราทำเหมือนทุกอย่างยังปกติอยู่ ผิดที่เราเอาเงินคนอื่นมารองรับความเจ็บของเรา ผิดที่เรายังสุขสบาย แต่ใครหลายคนต้องมานั่งเป็นทุกข์แทนเรา"