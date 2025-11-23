“นานา” เปิดใจทั้งน้ำตา ขยะแขยงตัวเองสร้างหนี้ ขอโทษ “วุ้นเส้น-ดาด้า” ผัวบอกถ้าผิดจะพาไปมอบตัวเอง!

“นานา” เปิดใจทั้งน้ำตา หนี้สินรุมเร้าเพราะทำธุรกิจเกินตัว เข้าตาจน เหมือนงูกินหาง ลั่นโง่มาก ขยะแขยงไม่กล้าบอกความจริงเพื่อน ขอโทษ “วุ้นเส้น-ดาด้า” ยันไม่ได้เล่นการพนัน ไม่คิดหนีไปไหน “เวย์” ขอเช็กสเตทเมนต์ ป้องผัวเพิ่งรู้ - ทำผิดใจเพื่อน บอกถ้าผิดจริงจะพาไปมอบตัวเอง ร่ำไห้ขอโทษลูก กำลังแก้ผิดให้เป็นถูก ยันไม่ได้เหนียวหนี้ แต่ที่ไม่ให้เพราะมันไม่มี และมันไม่ไหวแล้ว ใครแฉอีกพร้อมยอมรับสภาพ
หลังจากที่ออกมาเผยว่าตัวเองคือ น. เบี้ยวหนี้ 400 ล้าน ไปเมื่อวันก่อน ล่าสุดวันนี้ (22 พ.ย.) “นานา ไรบีนา” ได้ออกมาไลฟ์สดในติ๊กต๊อกทั้งน้ำตา เล่าที่มาหนี้ทั้งหมด พร้อมขอโทษเพื่อนอย่าง “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” ที่ทำให้ซวยไปด้วย น้ำตาไหลขอโทษ “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” ที่ออกมาปกป้องตัวเอง จนได้รับผลกระทบ
-คนถามเอาเงินไปใช้ทำอะไร อันแรกจำนวนเงินที่ทุกคนเห็นกัน ได้ยินกัน บางทีนานาไม่สามารถพูดชัดเจนได้ว่าเท่าไหร่ แต่ที่แน่ๆ นานาไม่ได้เล่นการพนัน ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย นานเริ่มจากจุดเล็กๆ ทำธุรกิจหลายๆ ธุรกิจ รวมถึงทำธุรกิจที่เกินตัว บางทีไม่สามารถโคฟเวอร์ได้
-จากนั้นก็มาสู่จุดที่พันไปเรื่อยๆ เพราะเริ่มเข้าสู่กระบวนการมีดอกเบี้ย พอเริ่มมีดอกเบี้ย เริ่มหนักขึ้น เลยกลายเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะ แต่ไปถึง 400 ไหมยังไม่อยากตอบ ขอตัวเลขที่ชัดเจนก่อน
-ไม่ได้หนีไปไหนเลย ทุกอย่างนานาทำเองทั้งหมด ต. ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ
-อยากขอโทษคนแรกคือ วุ้นเส้น กลายเป็นวุ้นมาซวยเพราะนานา วุ้นเส้นไม่เกี่ยวเลย ไม่เคยยืมเงินใคร น่ารักมาก เป็นคนที่เพื่อนรักมาก ทำให้วุ้นต้องเดือดร้อน นานาเองก็หลายอย่างประเดประดังเข้ามา ทุกคนอยากให้ทำตัวเลขให้เสร็จ เมื่อวานพูดไปก่อนเพื่อรับไปก่อนว่าเป็นนานา จะได้ไม่พาดพิงถึงใครอีก ถ้าช้าไป ไม่เร็วทันใจก็ขอโทษทุกคนด้วย
-และที่ผิดมากๆ คือผิดที่ไม่พูดความจริงกับเพื่อน ผิดมากๆ ที่เอาใครไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเหตุการณ์ มาทำให้เขาเดือดร้อน
-คนต่อมา ดาด้า เขามาหาที่บ้าน เป็นวันแรกที่เล่าเรื่องทุกอย่างให้ดาด้าฟัง ไม่ได้บอกความจริงกับด้าเหมือนกัน ไม่ได้พูดความจริงกับด้า ด้าก็ออกมาปกป้องนานา ขอโทษนะด้า ขอโทษอีกครั้ง (ร้องไห้) ด้าปกป้องแล้วด้าก็โดนผลกระทบไปด้วย มีคนไปว่าด้า นานาผิดเองทุกอย่าง ไม่ได้เล่าเขาทั้งหมด
-ถามว่าทำไมต้องโกหก ก็ไม่มีความกล้าพอ ขยะแขยงตัวเอง รังเกียจตัวเอง อย่าอยู่ในจุดที่นานาเป็นเลย มันทรมานมาก ไม่ได้มีความสุขเลย มีแต่สับสนไปหมด ทำไมเราไม่พูดความจริงกับเพื่อน ทั้งที่นานาไม่ได้เอาเงินไปทำอะไร ไม่ได้เล่นการพนัน ซื้อหวย หรือลงทุนแปลกปลอม สุดท้ายคือการทำธรกิจและทำอะไรเกินตัวกว่าที่ควรจะเป็น
-บางอย่างอยากช่วยใครก็ช่วยเขาก่อน เขาลำบาก ไม่ได้พูดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ มันไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำตามเลย
-ขอโทษ เอ๋ (ร้องไห้) ไม่มีเอ๋ ไม่มีแนน ไม่มีพี่สาว อยู่ไม่ได้จริงๆ (ร้องไห้) เขาพยายามช่วยจากจุดนี้ครั้งนึง เขาห้ามแล้ว แต่เราไม่ยอมรับ คิดว่าตัวเองไปต่อได้ ไปไหวไม่เอาไม่ฟัง จนน้องโกรธ โมโห ไม่มีอะไรน่ารักเลย โคตรน่ารังเกียจ
-และคนที่สำคัญมากๆ คือพี่เวย์ พี่เวย์ต้องมีปัญหากับเพื่อนสนิท ต้องไม่เข้าใจกับเพื่อน เพราะมาจากการกระทำของนานาล้วนๆ ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตาม ถ้าคิดว่าพี่เวย์รู้เรื่องนี้ เขาก็ไม่รู้ เขาเพิ่งรู้ไม่นานนี้เอง ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนานาดูแลการเงินทั้งหมด พอเขาไม่ทราบ เขาก็ใช้งาน ใช้เงิน ทำโปรเจกต์ต่างๆ ปกติ
-ทำไมวันนี้เขายังอยู่ เขาบอกนานาว่าถ้าสุดท้ายนานาไปเล่นการพนัน หรือทำอะไรไม่ดีเขาจะพานานาไปมอบตัว และไปจากเรา เขาดูสเตทเมนต์ว่านานาเอาไปทำอะไร มันคือเอาไอ้นั่นมาใส่ไอ้นี่ เอาไอ้นี่มาใส่ไอ้นั่น ทำเอ็มวีบอกว่ามีเงิน แต่จริงๆ ไม่มี มันพันซ้ายพันขวา จนงูกินหาง
-สุดท้ายวันนี้ไม่ว่าเพื่อนที่ได้รับผลประโยชน์ไปบ้างแล้วก็ตาม หรือเพื่อนที่ได้ไม่ครบ หรือใครไม่อยากลดอะไรให้ ยังเป็นราคาเดิม เอาจริงๆ นานาก็ต้องจ่าย จ่ายได้เร็วที่สุดแค่ไหนก็อยากจ่าย
-วันนี้มีหนึ่งอย่าง เป็นสิ่งที่เรารอคอยมากๆ เราอยากทำโปรเจกต์อันนึงให้สำเร็จ และอยากให้เรื่องการทำงาน บริหารงาน นานามั่นใจว่าไม่ได้บกพร่องเรื่องงาน ไม่รู้ใครเห็นบ้าง แต่การทำงาน นานาก็เอาไงเอากัน ทำเต็มที่ นานาไม่ได้ซี้ซั้ว
-เรื่องที่เกิดทั้งหมด เป็นปัญหาส่วนตัวของนานาล้วนๆ เนเวอร์เซย์คัทซ์ YBL ยังดำเนินต่อไป แต่เข้าใจพาร์ตเนอร์ ถ้าวันนี้ไม่โอเค ก็เข้าใจว่าเขาไม่ผิด
-ขอโทษเพื่อนสนิททุกคน ทั้งเจอตัว ทั้งโทรศัพท์ ยอมรับกับทุกคน และอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน พยายามแก้ไข และขอโอกาสให้ได้ทำงาน ตัวเองต้องมีความรับผิดชอบต่อไป
-เราไม่หนีไปไหน การหนีไม่ใช่ทางออก ลูกต้องไปโรงเรียน อยากกลับไปเล่นบาส ข่าวไปไกล จะหนีไปไหน
-วันนี้อยากอธิบาย ไม่ต้องประดิดประดอยอะไร เรื่องประมาณนี้ สำนึกผิดมากๆ รู้สึกผิด รู้สึกแย่ และรู้สึกว่าเราไม่ควรทำในหลายๆ อย่าง มันแย่มากๆ
-เงินสำคัญมาก หลายคนก็รอให้นานาเคลียร์ หลายคนเดือดร้อน ใครกังวลว่านานาไปไหน นานาก็ไม่ได้ไปไหน
-ไม่ได้อยากจะลอยหน้าอยู่เลย ไม่รู้จะไปลอยอยู่ตรงไหนเลย หน้าเนี่ย อยู่ตรงนี้แหละ ไม่ได้ไปไหน ต้องการอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ปัญหา
-ใดๆ ก็ตาม ทุกอย่างเกิดจากนานาคนเดียว ทำคนเดียว คิดคนเดียว อยากผ่านเรื่องนี้ไปให้ดีที่สุด พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด เข้าใจเพื่อนทุกคน เข้าใจทุกคนที่เสียหาย สิ่งที่นานาพลาดไปแล้ว ทำไปแล้ว อะไรเข้าตาจน ทำไปโดยเข้าตาจน ทำไปทำไมโง่มากๆ ไม่รู้ทำไปทำไม คนคิดว่านานาฉลาด ไม่น่าแก้ปัญหาแบบนี้ บางทีก็โง่มาก คิดวนๆ อยู่คนเดียว มันก็เลยเป็นแบบนี้
-อยากบอกลูกว่าหม่ามี้กำลังแก้ผิดให้เป็นถูก ให้เขาเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ถ้าวันนี้นานาหนีไปไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนเขา จะอยู่ตรงนี้แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด การทำอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เราทำได้ ก็เป็นบทเรียน ไม่ควรเกิดกับใครอีกเลย
-จากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนกับตัวเองที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต เหมือนอยู่ที่มืดๆ มาอยู่ที่สว่างได้อธิบายกับทุกคน ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ อยากให้ทุกคนเข้าใจ เข้าใจมาก เข้าใจน้อย ก็อยากขอความเห็นใจแล้วกันนะคะ วันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเราเดินหน้าและทำงานต่อไป
-แลนด์ ออฟ มิวสิก เรายังไปต่ออยู่ เราอยากจัด ตอนนี้เป็นงานที่เราตั้งใจที่จะทำอยู่แล้ว เราไม่ได้มีการยกเลิกใดๆ เรายังดำเนินไปต่อ อยากลองดูถ้ากระแสต่างๆ ไปได้ ศิลปินคอนเฟิร์มไปอยู่ ก็อยากทำให้เต็มที่
-หลังจบไลฟ์ ถ้าใครเอาเอกสาร เอาอะไรขึ้นมาอีก เพื่อทำให้เรารู้สึกว่านี่ไงเอกสารตัวนี้ เอาขึ้นมาอีก พร้อมรับสภาพทุกอย่าง
-สิ่งที่ทำไปคือทั้งคิดน้อย เข้าตาจน งูกินหาง มีความรู้สึกว่าต้องเอาตรงนี้ก่อน คืออยากเอาตรงนี้ให้รอด เวลาใครทำเรื่องผิด พอจะทำเรื่องผิด ก็คือเอาแล้วเว้ย ยังไงก็ต้องทำไปก่อน ต้องรอดๆ มันคือแบบนั้นเลย เอาเป็นว่านานายอมรับผิดทั้งหมด
-หลังจากนี้อะไรจะออกมา นานาพร้อมยอมรับผิดทั้งหมด แค่ยังไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยก่อนตอนนั้น ก็เลยกลายเป็นทำอะไรเข้าตาจน มันงูกินหาง ไปหมดแล้ว ถ้าใครงัดหลักฐานขึ้นมา
-ก็บอกตรงนี้กับทุกคน นานาพร้อมรับทุกสภาพที่จะเกิดขึ้น ทำอะไรไปก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำ มีอะไรเกิดขึ้นก็รับหมด สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรนอกจากความจริง ทำจริงก็คือทำจริง มันก็ต้องเป็นแบบนั้น ไม่รู้จะทำยังไง สุดท้ายถึงจุดที่ดอกเบี้ยเยอะเกิน
-คนให้ไม่ได้ผิดอะไรเลย มันเลยกลายเป็นหมุนไปวนไป ไม่ว่าวันนี้จะมีเอกสารอะไรออกมา พร้อมรับสภาพทุกอย่าง
-อยากย้อนกลับไปขอโทษวุ้นเส้นอีกครั้ง ที่ทำให้เข้าองมาซวยเพราะนานา ทั้งที่วุ้นเป็นคนดีมาก ไม่รู้วุ้นจะยังไง แต่นานาอยากขอโทษตรงนี้ ขอโทษด้า ที่ออกมารับให้นานา ขอโทษเพื่อนที่ได้รับความเสียหาย ขอโทษคนที่ไปกล่าวอ้างทำให้เขาเสียหาย มันแย่มาก ไม่น่าทำแบบนั้นเลย ขอโทษที่ทำลายความรู้สึกทุกคน
-อีกอย่างคือขอโทษเวย์ ที่ครึ่งนึงคนอาจไม่เชื่อเขาไปแล้ว แต่ทั้งหมดคือการกระทำของนานาตั้งแต่เริ่มต้น เขาเพิ่งมาทราบ
- บีน่า-บรูคลิน แม่ขอโทษ (ร้องไห้) ขอโทษเพื่อนทุกคนที่รักและศรัทธาในตัวนานา ขอโทษอีกครั้ง หลังจากนี้นานาจะแก้ปัญหา และทำให้ดีที่สุด ถ้าใครคิดว่าการไลฟ์จะทำให้นานามีรายได้ พรุ่งนี้จะมาเซ็ตอัปกัน ลองดูว่าอะไรทำได้มากแค่ไหน เขาติดต่อกันยังไง บอกได้เลยนะ ยินดี
-เอกสารทุกอย่าง นานาก็ผิดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ควรทำอะไรใดๆ แบบนั้นเลย ขอบคุณทุกคนที่ถ้ายังมีพื้นที่ให้นานา
-นานาเป็นลูกหนี้มีหน้าที่ต้องให้หนี้ให้เร็วที่สุด ไม่ได้เหนียวหนี้ ที่ไม่ให้คือมันไม่มี และมันไม่ไหวแล้ว มันมีอะไรต้องรับผิดชอบอีกเยอะมาก
-เงินก้อนที่ทุกคนฟังอาจตกใจ แต่ยืนยันได้เลย ไม่ได้พัวพันสิ่งไม่ดีทั้งสิ้น ไม่มีการออกนอกประเทศแน่นอน ขอบคุณทุกคนจากใจจริง ขอบคุณที่ให้โอกาส จะจ่ายคืนให้ทุกคนในจำนวนที่ทุกคนพอใจซึ่งกันและกัน
-จะสู้ เอาใหม่ ต้องมีวันของเรา
- เป็นลูกหนี้ที่พร้อมจ่ายหนี้
-เวย์ทราบก็มาดูสเตทเมนต์ว่าเงินไปไหน อ๋อ เอาจากคนนี้เอาไปให้คนนี้ โอนจากคนนี้ไปให้คนนี้ จ่ายในธุรกิจ เขาถึงเก็ต
-ขายบ้านประกาศอยู่ ไม่ได้เพิ่งมีปัญหา จะปีนึงแล้ว เราอยู่ตรงนี้
-รู้สึกว่าทำไมไม่บอกเพื่อน ว่ามึงเอาไปเอง ทำไมไมพูด นานาโง่เอง ใช้วิธีที่ผิดเอง วันนี้อยากคุยกับเพื่อน
-ไม่บอกเพื่อนกลัวเพื่อนไม่คบ กลัวเขาจะรับเราได้ไหม เดินไปยืมใคร 3 ล้าน 2 ล้านอยู่ๆ เขาจะให้ไหม สิ่งที่ทำไม่ได้ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ผิด นานาก็ไม่รู้จะทำยังไง นานาแค่พูดความจริง ว่ายอมจ่ายดอกเบี้ย
- ไม่มีความรู้สึกโกรธเพื่อนเลย เข้าใจเพื่อน ว่าอยู่ในสถานะที่ลำบาก เพื่อนคงรู้สึกว่ากูก็แย่ วันนี้คำขอโทษไม่เพียงพอ เห็นใจเพื่อนทุกคนด้วยซ้ำ แล้วก็อยากขอโทษ (ยกมือไหว้)
-(ร้องไห้) ทำให้เพื่อนเดือดร้อนจริงๆ ไม่ได้เดือดร้อนธรรมดา เดือดร้อนมากๆ จากนี้ทำงานอะไรก็ตาม จะเป็นเม็ดเงินกลับไปให้เพื่อนๆ หรือคนที่เดือดร้อน
-สำหรับวันนี้อยากบอกเพื่อความมั่นใจกับทุกคน ไม่ว่าพาร์ตเนอร์จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ เรายังคงไปต่อ ตรงไหนตัดทอน เดี๋ยวมาคุยกัน ตรงไหนลด ก็คุยกัน บ้านนี้เติบโตเป็นแฟมิลี่ เป็นครอบครัว ส่วน เนเวอร์เซย์คัทซ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ ไม่มีหนี้สินใดๆ พนักงาน 200 คน ยังอยู่ในจุดที่ปกติดีทุกอย่าง
-เป็นความผิดของเราแหละ แต่ไม่หยุดทำ YBL ซึ่งขาดทุนแน่นอน แต่ในความขาดทุนนั้น เราไม่ได้มีโอกาส เรามาจากครอบครัวไม่ได้รับโอกาส เราเหนื่อยมาตลอด เรารู้สึกว่าเด็กไทยเก่งมาก (คนในครอบครัวนานาเผยว่านานาทำแล้วอิน อยากให้พื้นที่เด็กๆ อยากให้โอกาส)
-ที่ออกมาพูด เพราะมีคนบอกว่านานาจะหนี จะไปไหน ลูกต้องเรียนหนังสือ จะไปอเมริกา จะไปทำไม
-เสียใจเฮิร์ตกับเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้น เข้าใจว่าพาร์ตเนอร์อาจไม่เข้าใจ (น้องสาวด่านานาอยู่) เราก็เข้าใจเขา มันมาจากการกระทำของเรา เชื่อว่าวันนี้ไม่มีอะไร นอกจากทุกคนอยากได้เงินกลับไป สิ่งเดียวที่ทำได้คือทำงาน แก้ไขปัญหาต่อไป ไม่อยากให้หนทางนานาเล็กลง ไม่ใช่อยากมีชื่อเสียง อยากยืนอยู่ตรงนี้ แค่อยากมีพื้นที่ทำงาน และให้เงินเขา เราให้ไปแล้วเท่านี้ เราลดเท่านี้ได้ไหม