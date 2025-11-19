ใครนะ! เพจดังแฉ ดาราดังระดับ 'ตัวแม่' ชวนเพื่อนร่วมแก๊งค์ลงทุน ยอดความเสียหายพุ่งเกิน 400 ล้านบาท!

เพจดังแฉช็อกวงการ! ดาราระดับ 'ตัวแม่' ถูกกล่าวหาชวนเพื่อนสนิทลงทุน อ้างผลตอบแทนสูง ก่อนผิดนัดชำระหนี้ จนผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า 400 ล้านบาท! บางคนถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว ขณะที่ "วุ้นเส้น วิริฒิพา" ถูกคาดเดาหนัก ออกโรงโต้ทันควัน "ไม่ใช่วุ้นเส้น 1000%" พร้อมขู่ฟ้องสื่อที่ลงข่าวเท็จ
วันนี้ (19 พ.ย.) เพจ”ท่านเปา“ ได้เปิดเผยเรื่องราวที่กำลังถูกจับตามองอย่างหนัก และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงไทย เมื่อมีรายงานข่าวอ้างว่า ดาราสาวระดับ "ตัวแม่" รายหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมชักชวนเพื่อนๆ และคนใกล้ชิดให้ร่วมลงทุนในรูปแบบที่อ้างผลตอบแทนเป็น "ดอกเบี้ยและปันผล" ที่สูงเกินจริง
ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า ผู้เสียหายหลายราย ทั้งนักแสดง คนในวงการ และเพื่อนสนิทที่คบหากันมายาวนาน ต่างหลงเชื่อในความสัมพันธ์และความไว้ใจ บางรายถึงกับทุ่มเงินลงทุนไปจนเสียหายเป็น หลักร้อยล้านบาท แต่เมื่อถึงกำหนดทวงถามกลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้ยอดรวมความเสียหายทั้งหมดพุ่งสูงกว่า 400 ล้านบาท
โดยเหยื่อมีทั้งดาราดังและเพื่อนสนิทซึ่งพบว่าดาราและคนในวงการที่ตกเป็นเหยื่อมีหลายคน ยอดความเสียหายของแต่ละคนนั้นอยู่ในหลัก สิบล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านบาท โดยมีดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุด จนเงินเก็บที่มาจากการทำงานในวงการแสดงต้องหายวับไปจนแทบไม่สามารถตั้งหลักได้
ทั้งนี้ ผู้เสียหายที่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมแก๊งและคนเคยทำธุรกิจร่วมกัน กำลังเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากที่ความพยายามในการเจรจาไกล่เกลี่ยกันภายในไม่เป็นผลสำเร็จ และนอกจากตัวดาราตัวแม่แล้ว ประเด็นที่ถูกจับตาอีกหนึ่งจุดคือ การกล่าวถึง "บุคคลใกล้ชิดของดาราคนดัง" ที่อาจจะมีส่วนรับรู้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้คำชี้แจงอย่างเป็นทางการ
ด้าน "วุ้นเส้น วิริฒิพา" โต้เดือด! ยันไม่ใช่ตนเอง 100% เตรียมฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จ ขณะที่เรื่องราวกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และเกิดการคาดเดาไปถึงดาราหลายคนบนโลกออนไลน์ หนึ่งในรายชื่อที่ถูกพุ่งเป้าคือ วีเจวุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์ โดย วีเจวุ้นเส้นได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองทันที โดยระบุว่า "ตามข่าววันนี้มีคนส่งมาถามวุ้นเยอะมาก ไม่ใช่วุ้นแน่นอน 1000% นะคะ ใครที่เดาว่าเป็นวุ้น เข้าใจใหม่ด้วยนะคะ ไม่ใช่วุ้นแน่นอนจริงๆ งงนิดนึง 😅🙏🏻🙏🏻"