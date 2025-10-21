มาร์โก้ บิเชโก้ ฉลอง 25 ปี เปิดตัว “พอลล่า เทเลอร์” Muse คนใหม่

มาร์โก้ บิเชโก้ (MARCO BICEGO) แบรนด์ไฟน์จิวเวลรีที่สะท้อนหัตถศิลป์ชั้นสูงแห่งช่างทองโบราณอิตาลีผสาน อัตลักษณ์แห่งธรรมชาติอันพลิ้วไหว นำเข้าโดย Scintilla Gioielli ซึ่งมี สรีนา ธีระวิทยภิญโญ เป็นผู้บริหาร ร่วมกับ จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเปิดตัว Muse คนใหม่ ‘พอลล่า เทเลอร์’ ถ่ายทอดตัวตนของ MARCO BICEGO ได้อย่างงดงามและทรงพลัง ณ ร้านอาหาร Cento ท่ามกลางเหล่าเซเลบ สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย, จงกล พลาฤทธิ์, บงกชทิพย์ ภิรมย์ภักดี, กรัชเพชร อิสสระ, วัจณา เจริญสมสมัย, พรทิพย์ อรรถการวงศ์, โดนัท-พิชญา ส่งสกุลชัย, แม้ณวาด นาครทรรพ, ณัฐสิมา ศิริสุนทร, วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, มิ้นท์-ภัทรศยา ยงรัตนมงคล และ ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม ที่ Scintilla Gioielli ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
พร้อมเปิดตัวคอลเลกชัน 25 Best การรวบรวม 25 ชิ้นงานไอคอนิกที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลของ Marco Bicego บทสรุปแห่งความสำเร็จและจิตวิญญาณของแบรนด์ตลอด 25 ปี โดยแต่ละชิ้นงานนั้นเกิดจากหัตถศิลป์และเทคนิคเฉพาะตัวอันเป็นเอกสิทธิ์ อาทิ การแกะสลักด้วยมือ Bulino และการบิดเกลียวทอง Coil Technique ที่ผสานกับเรื่องราวการเดินทางและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สะท้อนผ่านผลงานที่มีชีวิตชีวาและสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาส คัดสรรจากคอลเลกชันดังทั้ง 8 ตั้งแต่ Marrakech, Masai, Jaipur, Jaipur Colour, Paradise, Lunaria, Africa และ Siviglia ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป