“พอลล่า เทเลอร์” ขึ้นแท่น Muse คนใหม่! นำทีมตัวแม่สายแฟ “วุ้นเส้น–มิ้นต์–ดาว” ร่วมฉลอง 25 ปี MARCO BICEGO อวดโฉมคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

Muse คนใหม่! ‘พอลล่า เทเลอร์’ นักแสดงมากความสามารถและมีสไตล์เฉพาะตัว ถ่ายทอดตัวตนของ MARCO BICEGO ได้อย่างงดงามและทรงพลัง นำทัพบรรดาตัวแม่สายแฟแถวหน้าของวงการอย่าง วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, มิ้นท์-ภัทรศยา ยงรัตนมงคล และ ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม พร้อมใจกันตบเท้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ของ MARCO BICEGO (มาร์โก้ บิเชโก้) แบรนด์ไฟน์จิวเวลรีที่สะท้อนหัตถศิลป์ชั้นสูงแห่งช่างทองโบราณอิตาลีผสานอัตลักษณ์แห่งธรรมชาติอันพลิ้วไหว นำเข้าโดย Scintilla Gioielli ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอิตาเลียนไฟน์จิวเวลรีชั้นนำของไทยมากกว่า 20 แบรนด์ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบสุดเอ็กซ์คลูซีฟขึ้น พร้อมเปิดตัว Muse คนใหม่
ณ ร้านอาหาร Cento ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 พร้อมร่วมชมคอลเลกชันสุดพิเศษ “25 Best” ที่รวบรวม 25 ชิ้นงานไอคอนิกตลอดกาล จาก 8 คอลเลกชันสุดฮอตของ MARCO BICEGO ได้แก่ Marrakech, Masai, Jaipur, Jaipur Colour, Paradise, Lunaria, Africa และ Siviglia แต่ละชิ้นถ่ายทอดจิตวิญญาณและความสง่างามเหนือกาลเวลา ผ่านเทคนิคระดับตำนานอย่าง “Bulino” การแกะสลักทองด้วยมือสร้างพื้นผิวซาตินนุ่มนวล และเทคนิค “Coil Technique” การบิดเกลียวทองอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ที่สะท้อนความหรูหราอันเป็นธรรมชาติได้อย่างไร้ที่ติ สมกับเป็นบทสรุปแห่ง 25 ปีความสำเร็จของแบรนด์ระดับโลก
เหล่าดาราสาวต่างสง่างามในลุคที่สะท้อนตัวตนได้อย่างลงตัว เริ่มกันที่สาว พอลล่า เทเลอร์ มาในลุคสุดคลาสสิก ด้วยเดรสยาวคัตเอาท์ โทนครีมอ่อน โชว์ความเรียบโก้ เพิ่มความหรูหราจัดเต็มด้วยจิวเวลรี่สี Yellow Gold อย่าง สร้อยคอ กำไล ต่างหู และแหวนจากไลน์ High Jewelry คอลเลกชัน Lunaria Alta เติมความโดดเด่นให้กับลุคดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ด้าน วุ้นเส้น-วิริฒิพา จัดเต็มด้วยลุคสุดเนี้ยบ เปร่งประกายด้วย กำไลสี Yellow Gold จาก คอลเลกชัน Lunaria เผยความงามที่เรียบง่ายและสวมใส่ได้ทุกวัน มิ้นท์-ภัทรศยา โฉบเฉี่ยวด้วยลุค เดรสยาวผ้าซาติน โดยไม่พลาดที่จะเลือก กำไล ต่างหู และแหวน สี Yellow Gold จากคอลเลกชัน Lunaria มาคอมพลีทลุคสุดปัง ปิดท้ายด้วยสาวสายแฟอย่าง ดาว-พิมพ์ทอง มาในแมกซี่เดรสยาว โทนเทาอ่อน เพิ่มลูกเล่นด้วยจิวเวลรี่ครบเซ็ต ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอ กำไล ต่างหู และแหวน สี White Gold จากคอลเลกชัน Masai ทำให้ลุคนี้มีมิติ และสะท้อนความงดงามเหนือกาลเวลาตามแบบฉบับของแบรนด์
ร่วมเฉลิมฉลอง 25 ปีแห่งความงามอันเป็นตำนานและสัมผัสเรื่องราวแห่งหัตถศิลป์อิตาเลียนผ่านคอลเลกชัน 25 Best และผลงานยอดนิยมอื่นๆ จาก MARCO BICEGO ได้ที่ Scintilla Gioielli Boutique ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป หรือช็อปออนไลน์ได้ที่ www.scintillagioielli.com พร้อมอัปเดตเทรนด์จิวเวลรีล่าสุดได้ทางอินสตาแกรม @scintilla_gioielli และ Line OA @scintillabkk