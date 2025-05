คนดังการันตีความงามที่จับต้องได้ พร้อมส่องไอเทมลับ “ไปป์ นิว”

ยิ่งใหญ่สมมงแห่งวงการผลิตภัณฑ์ความงามและบิวตี้สโตร์ของเมืองไทย! กับงานประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ความงาม ในงาน “EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024” สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การันตีด้วยรางวัลยอดขายสูงสุดแห่งปี 2024 โดยครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ THE TIMELESS ELEGANCE ภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าเซเลบริตีและคนดัง อาทิ ยุวเรต ศรุตานนท์, อรธิรา ภาคสุวรรณ์, วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, นัท-นิสามณี เลิศวรพงศ์ ฯลฯ พร้อมส่องไอเทมลับของสองนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ GELBOYS ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร และ นิว-ชยภัค ตันประยูร ที่ต้องเสริมหล่อในชีวิตประจำวัน กับความน่ารักของ เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล ที่มาเผยเคล็ดลับหน้าใสให้สาวๆ ภายในงาน และโชว์สุดจึ้ง! จาก มิกซ์ เฉลิมศรี ณ ชั้น M SPHERE GALLERY 1, ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ โดยมี หิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด ให้การต้อนรับ

ปีนี้มีแบรนด์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 145 รางวัล 6 ประเภทสินค้า ได้แก่ ประเภท เครื่องสำอาง 33 รางวัล, น้ำหอม 11 รางวัล, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 40 รางวัล, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย 28 รางวัล, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและอุปกรณ์เสริม 25 รางวัล และอาหารเสริม 8 รางวัล ที่มีแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงแบรนด์ของไทยที่เข้ารับรางวัลเป็นจำนวนมาก

พร้อมอัปเดตเทรนด์ความงามในครึ่งปีที่ผ่านมากับTrend clean girl clean beauty ยังคงมาแรง ในหมวด Skin care ที่นิยมสำหรับสาวๆ ปัจจุบันคือกลุ่มของ Mask และ Toner pad ส่วนของ Make up ก็จะเป็น Lip Tinted Oil

ขณะเดียวกัน ยังจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ภายใต้ชื่อ EVEANDBOY BEAUTY AND THE BEST ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.–19 มิ.ย. 68 กับโปรโมชันพิเศษเอาใจลูกค้าสายบิวตี้ทั่วประเทศ