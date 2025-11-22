เรื่องคนอื่นสนุกเสมอ “ได๋ ไดอาน่า” ให้กำลังใจ “วุ้นเส้น” เผยเคยเจ็บหนักถูกยืมเงิน 7 หลักจนไม่ให้ใครยืม

“ได๋ ไดอาน่า” ส่งกำลังใจให้ “วุ้นเส้น วิริฒิพา” พร้อมลั่นเงินมักสะบั้นมิตรภาพ เผยบทเรียนเจ็บช้ำเคยให้เพื่อนยืมเงิน 7 หลักแต่ไม่ได้คืนอีกเลย ประกาศชัดตอนนี้ไม่ให้ใครยืมเพราะรักเพื่อนทุกคน
เป็นอีกคนที่ช่วยแชร์ข่าวเฟกนิวส์ให้ “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” สำหรับ “ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ” ผู้สื่อข่าวเจอตัวได๋เลยถามไถ่ถึงเรื่องนี้ เจ้าตัวเผยว่าบางเรื่องให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่า ไม่อยากยุ่ง แต่อยากให้กำลังใจเพื่อน พร้อมลั่นเงินมักสะบั้นมิตรภาพ เลยไม่ให้ใครยืมเงิน
“เอาจริงๆ นะคะ ทุกคนทราบดีว่าเราไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะ แต่ก็รู้จักทุกคน เอาเป็นว่าให้เจ้าตัวเขามาพูดเองดีกว่า เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขา แต่ถ้าถามว่าอย่างวุ้นทำไมเราถึงแชร์ เพราะเพิ่งเจอกันคืนก่อนที่วุ้นจะโพสต์ ก็เลยอยากจะช่วยให้กำลังใจเพื่อนว่าเราอยู่เคียงข้างนะ ซึ่งเราไม่ได้ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
กับข่าวเอาจริงๆ แทบจะไม่รู้อะไรเลยค่ะ ถ้าจะได้ยินอะไรเขาก็คือคุยกัน แต่เรานั่งคุยกับคุณฮิวโก้ (จุลจักร จักรพงษ์) ส่วนสาวๆ เขาก็จะคุยกัน เราก็คุยอัปเดตสารทุกข์สุกดิบกับคุณเล็กมากกว่า”
คอนเฟิร์มวุ้นเส้นน่ารักเสมอ ตั้งใจทำงาน จริงใจกับเพื่อน
“รู้จักกันตั้งแต่สมัยเขาเป็นวีเจนะคะ ช่วงนั้นก็ทำงานด้วยกันบ่อยๆ วุ้นเป็นคนน่ารักและเป็นคนจริงใจกับเพื่อนๆ มากๆ ค่ะ วันแรกที่มีข่าวออกมา แล้วข่าวเหมือนโครมใส่เขา แล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งมีอีกประเด็นนึง คือเรากับเขาเหมือนกัน เราเข้าวงการมาก็ตั้งใจทำมาหากิน เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครมานั่งบอกว่าเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็แค่คนตั้งใจทำงาน เขาตั้งใจทำงานมากค่ะ”
ไม่รู้เรื่องนี้จะจบอย่างไร บอกเรื่องคนอื่นสนุกเสมอ แต่หากวันหนึ่งเป็นเรื่องตัวเองจะยิ้มไม่ออก
“เอาตรงๆ ไม่ได้อัปเดตข่าวในเชิงสื่อเลย ก็ไม่ทราบว่าจะจบยังไง แต่คนทำผิดก็ควรที่จะได้รับสิ่งที่เขาทำไป บางทีเรื่องของความรู้สึกมันก็ยากเนอะ ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะ ทุกอย่างมันก็จะเปิดเผยเองค่ะ ชาวเน็ตเราก็ชอบใส่ใจ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องคนอื่นมันจะสนุกเสมอ แต่หากวันหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องของคนที่พูดถึงเรา มันจะไม่สนุก และจะยิ้มไม่ออก เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในข่าวที่ต้องเจอกับอะไรที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อนค่ะ”
ไม่มีอักษรย่อถึงตัวเอง ลั่นตอนนี้ไม่ให้ใครยืมเงิน หลังเคยถูกยืมเงิน 7 หลักแล้วไม่ได้คืน
“ไม่มีค่ะ คือเมื่อก่อนยอมรับว่าเคยค่ะ แต่เจ็บจนชิน ทุกครั้งที่คนขอยืมเงินก็จะมีเหตุเสมอ พ่อแม่ป่วย ลูกต้องการค่าเทอม มันเป็นเรื่องคลาสสิกที่ฟังจนชิน ตอนนี้ไม่ให้ใครยืมแล้ว ถ้าจำเป็นจริงๆ และเรารู้สึกว่าเราให้เขาได้ เราก็ให้เลย และไม่ต้องมายืม มาคืนกันดีกว่า
เคยถูกยืมมากที่สุดก็ 7 หลักค่ะ ของเราแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ แต่นี่เขาไป 9 เลย ซึ่งของเราก็ไม่เคยได้คืน คือการให้เพื่อนยืมเงินมันคือการเอาเงินนี้ไปให้เขาตัดสัมพันธ์กับเราอย่างเป็นทางการ เมื่อไหร่ก็ตามในความสัมพันธ์มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง มิตรภาพมันจะหายไป ก็เลยไม่ให้ใครยืมเงิน เพราะว่ารักเพื่อน เพราะฉะนั้นรักทุกคน ไม่ต้องมายืมนะ (หัวเราะ)”