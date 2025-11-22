“ลีเดีย” ออกโรงป้อง “วุ้นเส้น วิริฒิพา” หลังโดนข่าวปลอมเบี้ยวหนี้ ยันไม่ใช่คนแบบนั้น

“ลีเดีย ศรัณย์รัชต์” ออกโรงป้อง “วุ้นเส้น วิริฒิพา” หลังถูกโยงข่าวฉาวเบี้ยวหนี้ 400 ล้าน ยืนยันรู้จักกันดีเป็นคนทำงานหนัก ไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอน วอนรอฟังความจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยแชร์ต่อข้อความเฟกนิวส์กล่าวหา “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” คือดาราตัวแม่เบี้ยวหนี้ 400 ล้าน งานนี้ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” เผยว่าเท่าที่รู้จักกันมานาน วุ้นเส้นทำงานหนัก และไม่ได้เป็นไปตามข่าว
“ก็ช่วยกันแชร์ เพราะเรารู้ว่าพี่วุ้นไม่ได้เป็นคนแบบนั้น คือรู้จักพี่วุ้นมานาน เท่าที่เห็นเขาก็เป็นคนทำงานหนักอยู่แล้ว ตั้งใจทำงาน ก็ไม่เคยมีปัญหาด้านนี้ แล้วถ้าพี่เขาก็ออกมาพูดขนาดนั้น แล้วเขาบอกช่วยแชร์ให้ด้วย เราก็โอเค ช่วยแชร์ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนัก และเป็นข่าวที่มันไม่ดีกระทบจิตใจ ก็เป็นอะไรที่เราแก้ให้ได้ ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร
ถามว่าเห็นข่าวตกใจไหม ก็ตกใจ เพราะเป็นข่าวที่ค่อนข้างหนัก ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็รู้ว่าเรื่องใหญ่ คือเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรตรงนั้น แต่ว่ารู้จักกับทุกคนอยู่แล้ว วงการเราก็มีแค่นี้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกัน ก็รู้จักกันหมดอยู่แล้ว แต่ว่าถามถึงเรื่องรายละเอียดเราไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
ก็ให้กำลังใจพี่วุ้นเต็มที่ รู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ อยู่ๆ มาโดนอะไรไม่รู้ก็หนักอยู่ แต่เหมือนหวยมันก็ไปออกกับคนใกล้ชิดของพี่อีกที เราก็รู้จักหมดเลย ก็เอาเป็นว่าเราไม่รู้จะพูดยังไง ก็รอคนที่เกี่ยวข้องจริงๆ ออกมาพูดเราเองไม่ได้อยู่ในนั้น เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตอนนี้ไม่ได้คุยค่ะ ก็แค่แชร์ต่อเท่านั้นเอง คิดว่าเขาน่าจะสายไหม้อยู่ตอนนี้ โทร.ไปเขาก็คงไม่รับ
อักษรย่อที่ออกมาถามว่ามีคนที่เรารู้จักไหม คือเท่าที่เขาพูดกันมาก็รู้จักหมดทุกคนอยู่แล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริง เพราะมันไม่มีการคอนเฟิร์มจากปากคนเหล่านั้น มันก็เหมือนที่เราไม่รู้ว่าจะต้องเชื่ออะไร คือพูดตามตรงก็แคปมาให้ดู เราก็ไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไง ไม่รู้อะไรคือความจริง ก็รอเจ้าตัวผู้เกี่ยวข้องดีกว่า”