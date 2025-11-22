“นานา” เสียงสั่น รับแล้ว น. คือตัวเอง ส่วน ต.ไม่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้ ขอโอกาสทำงาน

หลังเพจท่านเปา ปล่อยข่าวดาราตัวแม่ เบี้ยวหนี้เพื่อนร่วมแก๊งร่วม 400 ล้าน ทำตะลึงไปทั้งวงการ หลายเพจใบ้อักษรย่อ น. จนโยงไปถึง “นานา ไรบีนา” ว่าเป็นดาราคนดังกล่าว พร้อมกระทบหลายฝ่ายที่โดนหางเลขไปด้วย ทั้งเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” ที่โดนไปเต็มๆ
ต่อมามีการออกมาใบ้อักษรย่อเพิ่มว่า น. เอาเงินไปลงทุนกับ ต. โดยบอกคนที่ยืมเงินว่าจะได้เงินปันผล 7% ซึ่งต่อมาลดเหลือ 4% จนทำให้ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ยืนยันว่าไม่ใช่ตนเอง และหากใครโยงมาถึงตนและภรรยาอย่าง “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” ก็จะฟ้อง จะไม่มีเรื่องสนุกฟรีๆ
ล่าสุดสตอรี่อินสตาแกรมของ นานา ได้ปล่อยคลิปชี้แจงถึงเรื่องนี้ โดยนานายอมรับเสียงสั่นว่า น. คือตัวเองจริง และ ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้ และขอโอกาสทำงาน
“สวัสดีค่ะ จากข่าวและกระแสต่างๆ ที่ออกมาตอนนี้นะคะ ใช่ค่ะ น. คือนานาเอง ส่วนตัวอักษรย่อ ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ แต่ในส่วนที่นานาเองไม่พัวพันหรือพัวพันขนาดไหน ขอให้เป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย นานาไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ ณ ขณะนี้นานาขอโอกาสในการทำงาน และทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบต่อไปค่ะ ขอบคุณนะคะ”