“นุ่น วรนุช” อายุ 45 ปี ยังสวย หน้าเด็ก โพสต์ข้อความซึ้งถึงตัวเองในวันเกิด “ต๊อด” เบิร์ธเดย์สุดหวาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“นุ่น วรนุช” แจกความสดใส พร้อมโพสต์ข้อความถึงตัวเองในวันเกิด ขอบคุณผู้คนทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาให้เรียนรู้ ขอให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลก “ต๊อด” อวยพรสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยความรัก

อายุครบ 45 ปี แต่ก็ยังหน้าเด็กตลอดกาล สำหรับนางเอกชื่อดัง “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” ซึ่งล่าสุดนุ่นได้โพสต์ข้อความถึงตัวเองในวันเกิด ขอให้เป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลก รวมทั้งขอบคุณผู้คนที่ทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาให้เรียนรู้

“DEAR WORRA … HBD TO YOU 🌙

ขอให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลก 🤍

🪐ปีนี้มีโอกาสทำอะไรใหม่ใหม่เยอะมาก ทั้งงง ทั้งสนุก ทั้งตื่นเต้น ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนทำให้เรียนรู้ว่า การเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน 🪐

ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้คนมากมาย ทั้งดีและไม่ดี ที่เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ ขอบคุณทุกความรัก ทุกความห่วงใยที่มอบให้นะคะ 🤍

Just smiling 🙂”

ด้าน “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” สามี โพสต์อวยพรวันเกิดสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยความรัก












