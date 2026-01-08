"ไอซ์" ตะโกนลั่นเชียงราย ส้มไม่ล้มเจ้า ไม่ด้อยค่าทหาร

เชียงราย - ไอซ์ รักชนก หาเสียงเชียงราย ประกาศก้องพรรคประชาชนไม่ล้มเจ้าเพราะไม่ได้เสนอแก้ ม.112 ไม่เคยโจมตีทหารเพราะผ่านงบฯ ซื้ออาวุธให้เพียบ ขอความเมตตาให้โอกาส ห่วงคนอยู่ห่างไกลไม่รู้มีประชามติ ชี้หยุดอำนาจ ส.ว.ต้องแก้รัฐธรรมนูญ
วันนี้ (8 ม.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ "ไอซ์" ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เดินทางไปหาเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 1-3 จ.เชียงราย โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ อดีต ส.ส.และผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคประชาชนพาเดินหาเสียงแต่บริเวณหอนาฬิกาฯ ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย ไปยังตลาดสดเทศบาล 1 ซึ่งได้รับการต้อนรับจากประชาชนตามรายทางเป็นอย่างดีแม้ว่าบางคนจะบอกว่าในบ้านของตนมีสมาชิกหลายคนและบางคนไม่เลือกพรรคประชาชนเพราะมีพรรคอื่นที่จะเลือกอยู่แล้วก็ตาม จากนั้นได้เดินทางไปช่วยหาเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณตลาดฟ้าไทยหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย ก่อนหน้านี้ได้ไปหาเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ ต.บัวสลี ต.โป่งแพร่ และตลาดป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
น.ส.รักชนกได้ปราศรัยบนรถหาเสียงว่าปัจจุบันพรรคถูกโจมตีอย่างหนักจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งตนขอบอกว่าในการเสนอกฎหมายที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องมาตรา 112 เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเลย ส่วนเรื่องการโจมตีทหารก็ไม่เป็นความจริงเพราะพรรคผ่านงบประมาณการจัดซื้ออาวุธให้กองทัพหลายรายการ
น.ส.รักชนกกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ จ.เชียงราย ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กระนั้นพบว่าพื้นที่มีปัญหาทั้งฝุ่น PM 2.5 และสารพิษในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย ฯลฯ ซึ่งตนอยากให้ประชาชนได้ดูเจตจำนงของพรรคการเมืองว่าหากคณะรัฐมนตรีออกมติให้อากาศสะอาดจะมีผลกระทบต่อกลุ่มทุนทำให้ปัญหายืดเยื้อจนถึงเวลายุบสภาผู้แทนราษฎร กรณีสารพิษในแม่น้ำกกจะต้องรู้ว่าปัญหาเกิดมาจากที่ไหนและรัฐบาลจะต้องใช้การทูตที่ตั้งหลักตรงโดยยืนอยู่เคียงข้างประชาชนไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางแก้ไขปัญหานี้ได้
น.ส.รักชนกกล่าวว่าปัญหาที่พบในการเลือกตั้งครั้งนี้คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยังไม่ทราบว่าจะมีการลงประชามติรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญ จึงขออาศัยสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ไปบอกกล่าวว่าหากท่านโกรธเรื่องสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มและไม่มีใครใน สตง.ถูกลงโทษเลย ไม่ว่าจะสนับสนุนพรรคประชาชนหรือไม่ เชื่อว่าท่านอยากจะตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านี้ อยากเอาอำนาจออกจาก ส.ว.เพื่อไม่ให้มีใครมาคุม ส.ว.ได้ เป็นเรื่องความเป็นธรรม ถูกต้อง ที่ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
น.ส.รักชนกกล่าวทิ้งท้ายว่า วันที่ 11 ม.ค.ที่จะถึงนี้พรรคประชาชนจะมีการเปิดตัวว่าที่คณะรัฐมนตรีของพรรคจำนวน 20 กว่าคน หลังจากที่ผ่านมาหลายคนสงสัยว่าเหตุใดจึงมีแต่คณะรัฐมนตรีคนนอก ซึ่งในวันที่ 11 ม.ค.ทุกคนจะได้เห็นหน้าตาของคนในด้วยรวมทั้งคนนอกทั้งหมดอย่างครบถ้วน