﻿“บิ๊กเล็ก” ยันจีนหนุนอาวุธกัมพูชาเป็นของเก่าต้นปี ซ้อมรบแล้วไม่ได้เอากลับ เชื่อหากจีนรู้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียด คงตัดสินใจอย่างรอบคอบ

“บิ๊กเล็ก” ยัน จีนสนับสนุนอาวุธให้กัมพูชาเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ต้นปี เหตุซ้อมรบร่วมกันและไม่ได้เอากลับ เชื่อหากจีนรู้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียด คงตัดสินใจอย่างรอบคอบ โอดเขมรรู้หมด ไทยใช้อาวุธอะไร หลังถูกซักในสภา พร้อมคาดเร็วๆ นี้ไทยได้อาวุธทดแทน
วันที่ 2 ต.ค.พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีนิวยอร์กไทม์ เปิดเผยว่าจีนได้ส่งจรวดและกระสุนปืนใหญ่มายังกัมพูชา ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา ว่า จากการตรวจสอบกับหน่วยข่าว เรื่องนี้เป็นข่าวเก่าและข่าวเปิด ตนขอยืนยัน
เมื่อถามย้ำว่า เป็นการส่งอาวุธมาก่อนที่จะเกิดเหตุสู้รบไทยกัมพูชาใช่หรือไม่ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ถูกต้อง เรื่องนี้ตนได้เคยชี้แจงกับสื่อมวลชนเมื่อช่วงต้นปี 2568 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ว่าจีนได้มีการสนับสนุนอาวุธให้กับกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งช่วงนั้นไทย-กัมพูชา ยังไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่ถ้ามีความขัดแย้งและความตึงเครียด
ในลักษณะนี้ ตนก็มั่นใจว่าทางจีน คงจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ
เมื่อถามว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนไม่ได้มีการส่งอาวุธเพิ่มให้กับกัมพูชาใช่หรือไม่ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ทางด้านการข่าวไม่มี
ส่วนการที่จีนมอบอาวุธให้กัมพูชา เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบร่วมกัน แล้วไม่ได้เอาอาวุธกลับไปใช่หรือไม่ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งทราบมาจากการข่าว เพราะทางกัมพูชาไม่ได้แถลงข่าวออกมา ซึ่งในแง่การข่าวของไทยจะต่างจากกัมพูชา โดยกัมพูชาจะไม่แถลงว่ามีอาวุธอะไร แต่ของไทยมีการซักถามไล่เรียงกันในสภา จนฝ่ายกัมพูชารู้ของไทยเกือบหมด
เมื่อถามว่า ในฐานะที่ดูแลความมั่นคง มีแนวโน้มจะเกิดสงครามไทย-กัมพูชาหรือไม่ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า เรื่องนี้มองได้ 2 ฝ่าย โดยฝ่ายไทยยึดมั่นในสันติวิธี พยายามใช้การเจรจาแบบทวิภาคี แต่ฝ่ายกัมพูชาเจรจาก็เจรจากันไป พร้อมรบก็พร้อมไป
ส่วนความคืบหน้าในการของบกลางจัดซื้ออาวุธยุทธโธปกรณ์ทดแทนของเดิม มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า กำลังเร่งรัดดำเนินการ โดยปกติจะใช้เวลา 3-6 เดือน หรือ 1 ปี แต่ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ช่วยอนุโลมให้เฉพาะ ในช่วง 2-3 ปีนี้ เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อ และผ่อนผันหลักเกณฑ์ ให้จัดซื้อได้เร็วขึ้น คาดว่าเร็วๆนี้ และช่วงสิ้นปี จะได้รับ
ส่วนที่ประชุม ครม. อนุมัติงบ 800 กว่าล้านบาท ให้กองทัพนำไปใช้จัดซื้ออะไรบ้างนั้น พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า มีทั้งเรื่องกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ แต่ไม่ขอลงรายละเอียด