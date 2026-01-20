“วาสนา” เผยสัญญาณลับ “ฮุนเซน” ส่ง “เตีย บันห์” การันตีความจริงใจ ยันเขมรไม่หาเรื่องไทยอีก แต่ฝ่ายความมั่นคงยังไม่ปักใจเชื่อ

สัญญาณลับจากพนมเปญ! 'วาสนา นาน่วม' เผย 'ฮุนเซน' ส่ง 'เตีย บันห์' ต่อสายตรงถึงบิ๊กกองทัพไทย การันตีรอบนี้ไม่หาเรื่อง-ขอให้เชื่อใจ ด้านฝ่ายความมั่นคงยังกังขา พฤติกรรมจริงสวนทางคำพูด จับตาข่าวลือป่วยหนัก ส่อเค้าแผนเบี่ยงเบนประเด็นจีนเทา-สแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา นางสาววาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านรายการ "เรื่องใหญ่ Live Talk" ถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และท่าทีล่าสุดของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
นางสาววาสนาระบุว่า ขณะนี้มีความพยายามจากฝั่งกัมพูชาในการส่งสัญญาณมายังผู้ใหญ่ในกองทัพและฝ่ายความมั่นคงของไทย โดยผ่านทาง พลเอก เตีย บันห์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางกองทัพไทยมาอย่างยาวนาน
เนื้อหาสำคัญของสารดังกล่าวระบุว่า "ขอให้เชื่อมั่น เชื่อใจเถอะว่ากัมพูชาจะไม่ทำอีกแล้ว จะยึดตามที่ตกลงเจรจากันไว้" ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเสียงของพลเอก เตีย บันห์ ตัวจริง ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี AI เลียนเสียงแต่อย่างใด
แม้จะมีการส่งสัญญาณเชิงบวก แต่ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพไทยยังคงมีท่าที "แบ่งรับแบ่งสู้" โดยนางสาววาสนาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ฮุนเซนต้องการใช้ช่องทางทหารผ่านพลเอก เตีย บันห์ เพื่อลดความหวาดระแวงของฝั่งไทย เนื่องจากไทยมีการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการปะทะรอบที่ 3
แม้คำพูดจะดูอ่อนลง แต่ในทางปฏิบัติ ทั้งด้านการทูตและการกระจายข่าวสาร กัมพูชายังคงมีท่าทีที่รุนแรงและไม่สอดคล้องกับข้อความที่ส่งมา ทำให้คนในกองทัพ "ไม่มีใครเชื่อ" ในความจริงใจดังกล่าว
กัมพูชาพยายามลดกระแสต่อต้านฮุนเซนในไทย หลังจากเริ่มมีกระแสแยกแยะระหว่าง "ประชาชนกัมพูชา" กับ "ผู้นำกัมพูชา" ออกจากกัน
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการหายตัวไปของฮุนเซน จนเกิดข่าวลือสะพัดว่า "เส้นเลือดในสมองแตก" ซึ่งนางสาววาสนามองว่าอาจไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด แต่อาจเป็นผลมาจากความเครียดรุมเร้าในหลายด้าน ทั้งเรื่องปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (สแกมเมอร์) การจับกุม "เฉิน จื้อ" และแรงกดดันจากกลุ่มทุนจีนเทา
"เชื่อว่าข่าวที่ออกมาว่าป่วยน่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่ออธิบายว่าช่วงที่หายไปนั้นเพราะไม่สบาย ไม่ใช่เพราะกำลังหนีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ หรือหวาดกลัวอิทธิพลของจีน" วาสนากล่าวทิ้งท้าย