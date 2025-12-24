“ไทยก้าวใหม่” ส่ง “ดร.เอ้-คุณหญิงกัลยา” เป็นแคนดิเดตนายกฯ พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์-เขตทั่วประเทศ

“ไทยก้าวใหม่” ส่ง “ดร.เอ้-คุณหญิงกัลยา” เป็นแคนดิเดตนายกฯ พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์-ระบบเขตทั่วประเทศ “สุชัชวีร์” ย้ำ นโยบาย “เลิกทน-เลิกจน-เลิกจม” โวหนุนผู้ว่าฯ กทม.จากทุกพรรค แต่ต้องเลือก “ไทยก้าวใหม่” แก้น้ำท่วมกรุงได้ล้านเปอร์เซ็นต์
วันนี้ (24 ธ.ค.) เวลา 10.25 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค และคณะผู้บริหารพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.ระบบเขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต และในแต่ละภาคของประเทศ รวมถึงเปิดตัวผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และระบบบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งประกาศความพร้อมสำหรับการลงสู้ศึกเลือกตั้ง และเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยก้าวใหม่ 2 คน คือ 1. นายสุชัชวีร์ และ 2. คุณหญิงกัลยา
ทั้งนี้ นายสุชัชวีร์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ตอนหนึ่งว่า วันนี้เรามาอยู่ในครอบครัวไทยก้าวใหม่ด้วยกันแล้ว ขอให้ทุกคนต้องภูมิใจมากๆ เพราะประเทศไทยปัจจุบันมีประชากรเกิน 70 ล้านคน จะมีสักกี่คนที่ได้อาสาเป็นตัวแทนลงสมัคร สส.ในระบบบัญชีรายชื่อ และระบบเขต ผู้ที่มาในวันนี้เป็นหนึ่งในแสนของคนไทย ทั้งนี้ ตนในฐานะหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ตนจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน ผู้สมัครหลายคนถามตนว่าควรจะแนะนำตัวเองกับประชาชนอย่างไร ก็ต้องบอกเขาได้เลยว่าถ้ายังเลือกคนเดิม ก็จะเหมือนเดิม ดังนั้น ขอให้เชื่อใจพวกเรา พรรคไทยก้าวใหม่
นายสุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า อย่างกรณีเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ไปร่วมเวทีดีเบตเวทีแรกของผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตนมั่นใจว่า ตนพูดไม่แพ้ใคร เพราะพรรคไทยก้าวใหม่ คือ พรรคของคนไทย ที่มีหัวหน้าพรรคเป็นวิศวกร เป็นนักการศึกษา นักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ และนักการเมือง พร้อมด้วยทีมงานของพรรคไทยก้าวใหม่ที่เป็นคนทรงความรู้ที่มาจากหลากหลายสาขา และเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ดังนั้น ทุกคนบอกประชาชนได้เลยว่าพรรคไทยก้าวใหม่ คือ พรรคการเมืองของคนไทย และมีผู้นำที่เป็นคนที่ทุกคนไว้ใจได้ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทุกคนให้การยอมรับ ไม่ต้องอายใคร
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า สิ่งที่พรรคได้ไปส่งสัญญาณไปตามป้ายของเรา ทั้งเลิกทน เลิกจน และเลิกจม ซึ่งเราพูดก่อนใคร แต่ก็มีบางคนมาเลียนแบบเรา ดังนั้น ในวันนี้ขอให้ประชาชนต้องเลิกทนกับการเมืองแบบเดิมๆ คิดแบบเดิมๆ เลือกแบบเดิมๆ และคนเดิมๆ ซึ่งทำให้ประเทศถอยหลังลงเรื่อยๆ ดังนั้น ทุกคนจึงต้องเลิกทน กับการเมืองเดิมๆ คิดแบบเดิมๆ ความขัดแย้งเดิมๆ คนเดิมๆ ซึ่งได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าทำให้ประเทศเราถดถอยจนมาถึงทุกวันนี้ จึงขอให้ทุกคนเลือกพรรคไทยก้าวใหม่ ต่อมา เราต้อง “เลิกจน” ซ้ำซากข้ามรุ่น เพราะรัฐไม่เคยให้โอกาส และประชาชนถูกเอาเปรียบ ถูกกีดกัน เราจะอยู่อย่างให้คนเอาเงินมาซื้อเสียงให้เราเลือกเขา สุดท้ายเราก็จะจนหนักเหมือนเดิม ดังนั้น ถ้าอยากเลิกจน ต้องไม่ทำเหมือนเดิม และเราต้อง “เลิกจม” ขอให้ผู้สมัคร สส.กทม.ของเราทุกคนบอกไปเลยว่ามีหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่คนเดียว ที่จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หัวหน้าพรรคการเมืองอื่นจะแก้ได้อย่างไร ขนาดพูดยังไม่รู้เรื่องเลย ดังนั้น กรุงเทพฯต้องชัดเจนว่าถ้ายังเลือกคนเดิม พรรคเดิม กรุงเทพฯจะจมน้ำล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะไม่มีใครช่วยได้จริงๆ
“ยืนยันว่า ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.ก็ตาม พรรคไทยก้าวใหม่พร้อมสนับสนุนให้แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ต้องเลือกคนของพรคไทยก้าวใหม่ยกทีม” นายสุชัชวีร์ กล่าว
หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวต่อว่า ส่วนผู้สมัคร สส.จากภาคกลาง ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ ถึงปทุมธานี ขอให้ไปบอกได้เลยว่าให้เลิกจมเสียที แต่ถ้ายังเลือกแบบเดิม ปีหน้าก็จมอีก เพราะเมื่อพรรคไทยก้าวใหม่ได้เข้ามา จะแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นกัน ตนไม่เชื่อว่า จะมีหัวหน้าพรรคไหนพูดอย่างนี้ได้ ดังนั้น เราต้องสื่อสารให้ชัดเจน เพราะเป็นจุดแข็งของเรา และไม่เว้นแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจที่พรรคบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องนี้มากที่สุด และไม่จมปลักกับสิ่งเดิมๆ ดังนั้นเป้าหมายของพรรคเรา คือ ก้าวใหม่ให้ไทยสตรอง ด้วยนโยบาย 4 ดอก คือ ธนูดอกที่ 1 การศึกษา
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ธนูดอกที่ 2 สร้างเศรษฐกิจใหม่ คนไทยต้องมาก่อน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งลูกหลานคนไทยต้องเรียนฟรี ซึ่งไม่ใช่แค่ถึงปริญญาตรี แต่ต้องรวมทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งประชาชนต้องไม่เริ่มเป็นหนี้ ซึ่งพรรคไทยก้าวใหม่ขอประกาศนโยบายยกเลิกหนี้ กยศ. เพราะเด็กไม่ควรเป็นหนี้ตั้งแต่เริ่ม ซึ่งคนที่กู้ยืมเรียนเป็นคนจนทั้งสิ้น และเป็นลูกหลานของคนไทยทุกคน แล้วเราจะให้พวกเขาเป็นหนี้ทำไม เพราะในเมื่อมีงบประมาณเหลือไปสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น ต้องให้คนไทยต้องมาก่อน และให้เด็กเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ธนูดอกที่ 3 คุณภาพชีวิตของคนไทยต้องดีขึ้น สุขภาพดี ปลอดภัย ธนูดอกที่ 4 พรรคเราจะสร้างค่านิยมใหม่โดยปราบปรามการคอร์รัปชันตั้งแต่ต้นตอ โดยต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำนำหน้าสแกมเมอร์เสมอ และระบบธนาคารต้องมีการเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์
จากนั้นได้เปิดตัวผู้สมัคร สส.ระบบเขตในทั่วประเทศ ตามด้วยการเปิดตัวผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน อาทิ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรค, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค, นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่, น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์, นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา อดีตที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ, นายจักรพันธ์ พรนิมิต อดีต สส.กทม., นายคเณศ วังส์ไพจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยก้าวใหม่