ฝุ่น PM2.5 คืออะไร อันตรายไหม และเกิดจากอะไร

ฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร และมีอันตรายไหม
PM 2.5 อันตราย ! เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งเป็นขนาดเล็กมาก หรือประมาณ 1/25 ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผม สามารถเล็ดลอดเข้าไปในถุงลมที่อยู่ในปอดและเข้าสู่กระแสเลือด สะสมจนเกิดโรคทางเดินหายใจได้ และหากมีการสะสมเป็นเวลานานและในปริมาณมาก อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และเกิดโรคร้ายแรงตามมา
คุณภาพอากาศส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไร
ร่างกายของเราต้องการอากาศเพื่อหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในร่างกาย แต่หากว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปปนเปื้อนด้วยมลพิษ อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายร้ายแรงกว่าที่คิด
โดยปกติแล้ว ประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดดัชนีวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นตัววัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ เพื่อดูว่าสภาพอากาศในพื้นที่มีความปลอดภัย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งวัดสารที่เป็นมลพิษอากาศทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ฝุ่น PM2.5, PM10, ก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
0-25 ดีมาก เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว
26-50 คุณภาพอากาศดี ทำกิจกรรมและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
51-100 ปานกลาง คนปกติสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
101-200 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
200 ขึ้นไป ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่แมสก์หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
ฝุ่นละออง PM 2.5 มาจากไหน เกิดจากอะไร
ฝุ่น PM2.5 มาจากไหน เกิดจากอะไร
PM2.5 ย่อมาจาก Particulate matter with diameter of less than 2.5 micron ซึ่งสาเหตุของฝุ่น PM2.5 เกิดได้ทั้งจากการเผาไหม้โดยยานพาหนะ การเผาขยะ ไฟป่า โรงงานไฟฟ้า การหุงต้มอาหารด้วยฟืนหรือไม้ การก่อสร้าง ควันบุหรี่ การเผากระดาษ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดควัน
สำหรับในเขตกรุงเทพฯ สาเหตุของฝุ่นและมลพิษทางอากาศมักเกิดจากไอเสียของยานพาหนะหรือจากการคมนาคมเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว หรือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี ที่มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนลง ทำให้ฝุ่นจากการเผาในที่โล่งเข้ามาสะสมทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ในปริมาณมาก และทำให้มีค่าฝุ่นสะสมสูงยิ่งขึ้น
ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ของไทย อาจจะได้รับอันตรายจาก PM2.5 ที่เกิดจากไฟป่า ทั้งในพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนภาคกลางมักจะเกิดจากการเผาในที่โล่งเพื่อทำการเกษตร
ฝุ่น PM2.5 อันตรายไหม มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร
ฝุ่น PM2.5 คือหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่เราจะต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีฝุ่นสะสมหนาแน่น ทำให้หลายคนเกิดความกังวลว่าฝุ่น PM2.5 มีอันตรายไหม และผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง
องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ได้กล่าวถึงอันตรายจาก PM2.5 ว่าคือสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และทำให้มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนมาก แต่โรคที่เกิดจาก PM2.5 ไม่ได้มีเพียงโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังมีโรคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ แสบจมูก มีเสมหะ และเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคปอดกำเริบ หรือมีอาการหนักมากยิ่งขึ้น
โรคมะเร็ง โรคปอดอักเสบ และโรคหัวใจ นอกจากจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว หากว่าร่างกายของเรามีฝุ่น PM2.5 อยู่ในร่างกายในปริมาณมาก จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งได้อีกด้วย
โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและสมอง เมื่อเกิดการสะสมมากขึ้น อาจจะทำให้เลือดหนืด ความดันโลหิตสูง และทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้
โรคผิวหนัง เช่น เป็นผื่น ลมพิษ เหี่ยวย่นง่าย
ใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจาก PM2.5
ใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจาก PM2.5
เราต่างรู้กันดีว่า ฝุ่น PM2.5 คือตัวอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้
เด็ก ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กที่กำลังเจริญเติบโต
หญิงมีครรภ์ อาจจะทำให้คลอดก่อนกำหนด
ผู้สูงอายุ อาจจะกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้มาก โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหัวใจ
ผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ