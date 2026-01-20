โซเชียลตั้งคำถาม พนักงานไปรษณีย์แนบใบปลิวพรรคการเมืองมากับเอกสาร ทำได้หรือไม่

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ พร้อมแนบใบปลิวของพรรคการเมือง ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความเหมาะสมและความถูกต้องตามกฎหมาย โดยตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงใด รวมถึงอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ยืนยันว่าเป็นการสอบถามเพื่อความรู้ ไม่ได้มีเจตนากล่าวหาหรือจับผิดบุคคลใด
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Kasidis Chan” ได้ออกมาโพสต์รูปภาพเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์พร้อมแนบใบปลิวของพรรคประชาชนมาด้วย ทำให้ผู้โพสต์เกิดคำถาม สามารถทำได้หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"เมื่อพนักงานไปรษณีย์ตลิ่งชันมาส่งเอกสารพร้อมแจกใบปลิวพรรคการเมือง คำถามคือ
- สามารถทำได้ใช่ไหม
- หน่วยงานทราบหรือไม่
- มีการว่าจ้างตั้งแต่ระดับใด ระดับองค์กรเอง หรือว่าจ้างเฉพาะพนักงาน
- เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อย่างไร
ถามเพราะสงสัยและเพื่อความรู้นะครับ ไม่ได้กล่าวหาจับผิด"