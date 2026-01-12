พม่าหวังการเลือกตั้งช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ชี้รัฐบาลใหม่พร้อมทำหน้าที่เดือนเม.ย. เชื่อต่างชาติยอมรับ

เอพี/รอยเตอร์ - พม่าจัดการเลือกตั้งรอบ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (11) ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจเมื่อ 5 ปีก่อน โดยการลงคะแนนเสียงได้ขยายไปยังเมืองต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลทหารและฝ่ายตรงข้ามติดอาวุธ
นักวิจารณ์กล่าวการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลทหารนั้นไม่เสรีและไม่ยุติธรรม และเป็นความพยายามของกองทัพที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของตนหลังจากยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในเดือนก.พ.2564
ทอม แอนดรูว์ส ผู้รายงานพิเศษที่ทำงานร่วมกับสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศปฏิเสธสิ่งที่เขาระบุว่าเป็น การเลือกตั้งที่หลอกลวง โดยระบุว่าการเลือกตั้งรอบแรกได้เผยให้เห็นถึงการบีบบังคับ ความรุนแรง และการกีดกันทางการเมือง
สมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองที่เก็บรวบรวมสถิติการจับกุมและผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระบุว่า มีคนถูกควบคุมตัวจากข้อหาทางการเมืองมากกว่า 22,000 คน และพลเรือนมากกว่า 7,600 คนถูกสังหารโดยกองกำลังความมั่นคงนับตั้งแต่ปี 2564
การยึดอำนาจของกองทัพจุดชนวนให้เกิดการประท้วงอย่างสันติในวงกว้าง ที่ในเวลาต่อมาได้กลายเป็นการต่อต้านด้วยอาวุธและประเทศตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง
กฎหมายคุ้มครองการเลือกตั้งฉบับใหม่กำหนดบทลงโทษและข้อจำกัดต่างๆ ต่อการวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งในที่สาธารณะ โดยทางการได้ตั้งข้อหาบุคคลมากกว่า 330 คน ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่จากการแจกใบปลิวและกิจกรรมออนไลน์ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้
ก่อนหน้านี้ องค์กรฝ่ายค้านและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางกระบวนการการเลือกตั้ง และในวันอาทิตย์ (11) มีรายงานการโจมตีหน่วยเลือกตั้งและอาคารรัฐอย่างน้อย 4 แห่ง จาก 100 เมืองที่มีการเลือกตั้ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปกครองเสียชีวิต 2 ราย ตามการรายงานของสื่อออนไลน์อิสระ
หน่วยเลือกตั้งเปิดทำการตั้งแต่เวลา 6.00 น. ใน 100 เมืองทั่วประเทศ รวมทั้งบางพื้นที่ของภาคสะกาย ภาคมะเกว ภาคมัณฑะเลย์ ภาคพะโค และภาคตะนาวศรี ตลอดจน รัฐมอญ รัฐชาน รัฐกะฉิ่น รัฐกะยา และรัฐกะเหรี่ยง หลายพื้นที่เหล่านี้เพิ่งเกิดการปะทะหรือยังคงอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ที่เน้นย้ำถึงความเสี่ยงต่อการจัดการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบ่งจัดเป็น 3 รอบ เนื่องจากความขัดแย้งทางอาวุธ โดยรอบแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ใน 102 เมืองจากทั้งหมด 330 เมืองของประเทศ และรอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ม.ค. แต่จะมี 65 เมืองที่ไม่มีการจัดการเลือกตั้งเนื่องจากการสู้รบ
พม่ามีสภานิติบัญญัติ 2 สภา รวมที่นั่งทั้งหมด 664 ที่นั่ง พรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาสามารถเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ ที่สามารถแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาลใหม่ได้ ส่วนกองทัพจะได้ที่นั่ง 25% ในแต่ละสภาโดยอัตโนมัติตามรัฐธรรมนูญ
ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหาร กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์ (11) ว่าทั้งสองสภาจะเปิดประชุมในเดือนมี.ค. และรัฐบาลใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนเม.ย.
รัฐบาลทหารยืนยันว่าการเลือกตั้งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและดำเนินการโดยปราศจากการบีบบังคับ แต่การเลือกตั้งรอบแรกเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 52%
“นี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของรัฐบาล แต่เป็นชัยชนะของประชาชน เป็นความสำเร็จของผู้ที่ปรารถนาประชาธิปไตยและสันติภาพ” ซอ มิน ตุน กล่าวกับผู้สื่อข่าว
ด้านพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้าคณะรัฐบาลทหารได้เดินทางไปหลายพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้ง โดยยกย่องว่าเป็นความสำเร็จ และกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ ซึ่งคาดว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลชุดต่อไป แต่เมื่อไม่นานนี้ เขาหลีกเลี่ยงคำถามเกี่ยวกับความทะเยอทะยานทางการเมืองของเขา
การเลือกตั้งรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 25 ม.ค. รัฐบาลทหารกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองให้กับประเทศ ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม โดยมีผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งหลายพันคน และตามรายงานของสหประชาชาติ มีผู้พลัดถิ่นราว 3.6 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าความพยายามของรัฐบาลทหารในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไม่น่าจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติในวงกว้าง
แต่ ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารกล่าวว่ารัฐบาลใหม่จะจัดตั้งขึ้นในเดือนเม.ย. ซึ่งจะได้รับการยอมรับจากต่างชาติ และนำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและการกลับมาของการลงทุนจากต่างประเทศ
“ผมเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้ง ข้อจำกัดต่างๆ จะลดลง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเปิดกว้างมากขึ้น” ซอ มิน ตุน ระบุ
การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ ประชาชนในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ สองเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้ออกไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งของตนเองที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน อาคารรัฐ และศาสนสถาน
จากการตรวจสอบของนักข่าวของสำนักข่าวเอพี พบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิมีตั้งแต่ประมาณ 150 คน ในจุดเลือกตั้งที่คึกคักที่สุด ไปจนถึงปรากฎให้เห็นเพียงไม่กี่คนในจุดอื่นๆ ที่ดูเหมือนจะน้อยกว่าการเลือกตั้งในปี 2563 ที่มีผู้คนต่อแถวยาวเหยียด
รัฐบาลทหารระบุว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 24 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่าปี 2563 ประมาณ 35% แต่รัฐบาลระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยอ้างว่ามีผู้มาใช้สิทธิมากกว่า 6 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 52% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 11 ล้านคนในการเลือกตั้งรอบแรก
เมียว อ่อง มุขมนตรีภาคมัณฑะเลย์ ระบุว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์มากกว่ารอบแรก
หม่อง หม่อง นาย ที่ลงคะแนนเสียงในเมืองมหาอองเมย ของภาคมัณฑะเลย์ กล่าวว่าเขาต้องการรัฐบาลที่ทำประโยชน์ต่อประชาชน
ซานดา มิน ผู้สมัครอิสระจากเมืองลาธา ย่างกุ้ง กล่าวว่าเธอตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เพราะเธอต้องการทำงานกับรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประเทศ เธอหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยลดความทุกข์ยาก
“เราต้องการประเทศที่ปราศจากความรุนแรง เราไม่ยอมรับความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศ” ซานดา มิน กล่าว
สำหรับผลการเลือกตั้งรอบแรก พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ได้ที่นั่งเกือบ 90% ของที่นั่งที่เปิดให้แข่งขันในการเลือกตั้งรอบแรกของสภาล่าง นอกจากนี้ ยังได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาภูมิภาคด้วย
ซูจี อดีตผู้นำพม่าวัย 80 ปี และพรรคของเธอไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้ เธอถูกจำคุกเป็นเวลา 27 ปี จากข้อหาที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นข้อกล่าวหาเท็จและมีแรงจูงใจทางการเมือง พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอถูกยุบในปี 2566 หลังจากปฏิเสธที่จะจดทะเบียนภายใต้กฎใหม่ของกองทัพ
ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆ ได้ปฏิเสธที่จะจดทะเบียนหรือปฏิเสธที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาเห็นว่าไม่เป็นธรรม ในขณะที่กลุ่มต่อต้านเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้.