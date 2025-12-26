รัฐบาลทหารพม่ายกเลิกเคอร์ฟิวในย่างกุ้งก่อนเลือกตั้ง

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าประกาศในวันศุกร์ (26) ว่าจะยกเลิกเคอร์ฟิวที่บังคับใช้ในนครย่างกุ้งตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 เพียงไม่กี่วันก่อนเริ่มการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารยกย่องว่าเป็นการจุดเริ่มต้นของการกลับสู่ภาวะปกติ
กองทัพได้ทำการรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และจุดชนวนให้เกิดการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ
ขณะที่กองกำลังความมั่นคงกำลังต่อสู้เพื่อปราบปรามผู้ประท้วง รัฐบาลทหารได้บังคับใช้เคอร์ฟิวตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งเช้าในนครย่างกุ้ง เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ราว 7 ล้านคน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระยะเวลาของการเคอร์ฟิวได้ลดลงเรื่อยๆ และรัฐบาลทหารกล่าวว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ตั้งแต่เวลา 1.00 น. ถึง 3.00 น. จะถูกยกเลิกในวันเสาร์นี้
“เสถียรภาพในภาคย่างกุ้งกำลังดีขึ้นในตอนนี้” ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารระบุในคำแถลง
คำแถลงดังกล่าวระบุว่าการตัดสินใจนี้มีขึ้นเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดนิทางของประชาชนและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
กองทัพปราบปรามการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง แต่นักเคลื่อนไหวจำนวนมากออกจากเมืองไปต่อสู้ในฐานะกองโจรเคียงข้างกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลที่ควบคุมพื้นที่ชายขอบของประเทศ
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้พม่าตกอยู่ในสงครามกลางเมือง ที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคน และทำให้ประชาชนมากกว่า 3.6 ล้านคนต้องพลัดถิ่น และอีกครึ่งหนึ่งของประเทศตกอยู่ในความยากจน ตามรายงานของสหประชาชาติ
กองทัพเข้ายึดอำนาจโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลของอองซานซูจีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนกองทัพด้วยการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง
แต่รัฐบาลทหารได้จัดการเลือกตั้งใหม่ โดยแบ่งจัดเป็นระยะที่จะเริ่มในวันอาทิตย์ (28) และคาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน โดยรัฐบาลทหารได้สัญญาว่าจะนำประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย
อองซานซูจียังคงถูกคุมขัง ส่วนพรรคที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเธอถูกยุบ และการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากองค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยว่าเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของทหาร
แม้ว่าเคอร์ฟิวในย่างกุ้งจะมีระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง แต่ชีวิตยามค่ำคืนของเมืองก็ยังคงย่ำแย่นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 และการรัฐประหารที่ยังบังคับใช้มาตรการข้อจำกัดอย่างเข้มงวด
การเรียกแท็กซี่กลายเป็นเรื่องยากเมื่อค่ำลง ร้านอาหารและบาร์หลายแห่งปิดเร็วขึ้น แม้แต่ในวันหยุดสุดสัปดาห์
ในขณะที่รัฐบาลทหารต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม พวกเขายังออกคำสั่งเกณฑ์ทหารเพื่อนำตัวชายหนุ่มเข้าร่วมกองทัพ ทำให้ผู้คนต้องระมัดระวังตัวจากการถูกบังคับไปเป็นทหารในเวลากลางคืน.