รัฐบาลทหารพม่าตามล่านักเคลื่อนไหว 10 คน เหตุจัดกิจกรรมต่อต้านการเลือกตั้ง

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่ากล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังตามล่านักเคลื่อนไหว 10 คน ที่จัดการประท้วงต่อต้านการเลือกตั้ง เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ลงโทษผู้เห็นต่างที่ต่อต้านการเลือกตั้งด้วยการจำคุกสูงสุด 10 ปี
กองทัพพม่ายึดอำนาในการรัฐประหารในปี 2564 ที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง แต่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. โดยให้คำมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นหนทางสูงสันติภาพและประชาธิปไตย
ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับไล่ปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมองว่าเป็นเพียงแผนการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของทหาร ขณะที่กลุ่มติดอาวุธให้คำมั่นที่จะขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมอยู่
ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา รัฐบาลทหารได้ออกกฎหมายใหม่กำหนดโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี สำหรับการประท้วงต่อต้านการเลือกตั้ง
คำแถลงของรัฐบาลทหารระบุว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ประกอบด้วยชาย 8 คน และหญิง 2 คน กำลังถูกตามล่าตัว หลังร้องตะโกนและโปรยใบปลิวที่มีเนื้อหาต่อต้านการเลือกตั้งในเมืองมัณฑะเลย์เมื่อสัปดาห์ก่อน
คำแถลงยังระบุว่ากลุ่มดังกล่าวมีเจตนาที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และเสริมว่าความพยายามในการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป
ในกลุ่มผู้ประท้วงนี้ ยังรวมถึง เตย์ซาร์ ซาน ผู้นำขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยหลังการรัฐประหารในมัณฑะเลย์ ที่หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทหารมานานแล้ว
คลิปวิดีโอบนบัญชีเฟซบุ๊กของเขา แพลตฟอร์มที่ถูกบล็อกในพม่านับตั้งแต่การรัฐประหาร ได้เผยให้เห็นกลุ่มผู้ประท้วงโปรยใบปลิวสีสดสันใสขึ้นไปในอากาศที่ตลาดริมถนนตอนเช้าตรู่
“ระบอบเผด็จการคือศัตรูร่วมของประเทศ” เตย์ซาร์ ซาน ร้องตะโกน พร้อมชูกำปั้นขึ้นในอากาศ
กลุ่มฝ่ายค้านพม่าเรียกร้องการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศในวันพุธ (10) ซึ่งตรงกับวันสิทธิมนุษยชน โดยขอให้ประชาชนงดออกมาในพื้นที่สาธารณะเพื่อ “ประท้วงเงียบ”
มาน วิน ข่าย ทัน นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่เป็นรัฐบาลพลัดถิ่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากที่ถูกขับไล่จากการรัฐประหาร กล่าวว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าประชาชนทั้งหมดคว่ำบาตรการเลือกตั้งที่หลอกลวงและไม่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพ
แต่ในย่านใจกลางเมืองย่างกุ้ง ที่เป็นศูนย์กลางของการประท้วงหลังการรัฐประหารที่มักถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลทหาร การจราจรยังคงเป็นปกติ และเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้ติดโปสเตอร์สนับสนุนการลงคะแนนเสียงตามป้ายรถเมล์
“ร้านค้าทุกร้านในตลาดของเราเปิดตามปกติในวันนี้ ถ้าหากว่าปิดร้าน เจ้าของร้านจะเดือดร้อน” พ่อค้าคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับตลาดย่างกุ้ง กล่าว
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของอองซานซูจี ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งปี 2563 แต่กองทัพได้ยกเลิกผลการเลือกตั้งดังกล่าว จับกุมและจำคุกซูจี และยุบพรรคของเธอ
รายงานของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่า นับตั้งแต่การรัฐประหาร กองทัพได้ปราบปรามการชุมนุมประท้วงอย่างสันติด้วยความรุนแรงและการข่มขู่เป็นประจำ ทำให้การชุมนุมเกิดขึ้นได้ยากและมีความเสี่ยงมากขึ้น.