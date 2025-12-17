รัฐบาลทหารพม่าเตรียมดำเนินคดีประชาชนหลายร้อยคนข้อหา “ขัดขวาง” การเลือกตั้ง

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารของพม่ากล่าววันนี้ (17) ว่าพวกเขากำลังดำเนินการฟ้องร้องประชาชนมากกว่า 200 คน จากข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลทหาร โดยอ้างกฎหมายใหม่ที่ผู้สังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่าง
รัฐบาลทหารได้ยกย่องการเลือกตั้งที่จัดขึ้นแบบแบ่งเป็นระยะที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. ว่าเป็นก้าวที่จะนำไปสู่การปรองดองในพม่า ที่ติดพันอยู่ในสงครามกลางเมืองตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564
ฝ่ายค้านเตรียมที่จะขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมอยู่ และผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศได้ปฏิเสธการเลือกตั้งนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงข้ออ้างสำหรับการปกครองของทหารยังคงดำเนินต่อไป
รัฐบาลทหารได้ออกกฎหมายในเดือนก.ค. เพื่อปกป้องการเลือกตั้งจากการขัดขวาง การรบกวน และการทำลาย โดยมีข้อกำหนดห้ามการวิพากษ์วิจารณ์หรือประท้วงต่อต้านการเลือกตั้ง และกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง
“รวมทั้งหมด 229 คน ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายจากความพยายามที่จะก่อวินาศกรรมต่อกระบวนการเลือกตั้ง” สื่อของรัฐรายงานอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ในบางคดีเกี่ยวข้องกับนักเคลื่อนไหวที่หลบหนีและกลุ่มติดอาวุธที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลทหาร ทำให้เป็นไปได้ยากที่ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดจะถูกควบคุมตัว
การตัดสินความผิดภายใต้กฎหมายดังกล่าวในศาลที่ไม่โปร่งใสของพม่าอาจลงเอยที่โทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การโพสต์อีโมจิรูปหัวใจบนโพสต์เฟซบุ๊กที่วิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้ง
กฎหมายดังกล่าวยังห้ามการทำลายบัตรลงคะแนนเสียงและหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงการข่มจู่หรือทำร้ายผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร และเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
ทอม แอนดรูว์ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในพม่า เคยกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องหลอกลวงโดยอ้างถึงการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลายประการต่อการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม
รัฐบาลทหารประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ากำลังพยายามจับกุมนักกิจกรรม 10 คนที่จัดการประท้วงต่อต้านการเลือกตั้ง โดยโยนใบปลิวทางการเมืองในเมืองมัณฑะเลย์
เมื่อเดือนก.ย. มีชายคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 7 ปี พร้อมใช้แรงงานหนัก จากการโพสต์ข้อความตั้งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขณะที่ศิลปิน 3 คน ถูกจับกุมในเดือนถัดมาในข้อหาบ่อนทำลายการเลือกตั้ง
สื่อของรัฐระบุว่าทั้ง 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้กำกับ นักแสดง และนักแสดงตลก ถูกควบคุมตัวจากข้อหาวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความเข้าใจผิดบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับศิลปินคนอื่นๆ ที่ผลิตภาพยนตร์สนับสนุนการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ยังมีหนึ่งคนที่ถูกดำเนินคดีจากข้อหาด่าทอ ข่มขู่ และชกต่อย ผู้จัดการเลือกตั้ง
ผู้ที่ถูกจำคุกภายใต้กฎหมายนี้จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มคนกว่า 22,000 คนที่ถูกรัฐบาลทหารจำคุกด้วยเหตุผลทางการเมือง ตามข้อมูลจากสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่ถูกกองทัพโค่นล้มในปี 2564
พรรคการเมืองของเธอชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุด แต่ถูกกองทัพล้มผลการเลือกตั้ง โดยกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งโดยไม่มีหลักฐาน และต่อมาได้ยุบพรรคของเธอ
ในขณะที่พยายามปราบปรามการต่อต้านการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ของตน รัฐบาลทหารก็ยังคงเปิดฉากโจมตีเพื่อยึดครองพื้นที่เพิ่มเติมการที่การเลือกตั้งจะเริ่มขึ้น
คาดว่าผลการเลือกตั้งจะประกาศในช่วงประมาณปลายเดือนม.ค. 2569.