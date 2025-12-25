รัฐบาลทหารพม่าประกาศจัดเลือกตั้งรอบสุดท้ายปลายเดือนม.ค.

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าออกคำแถลงระบุว่าจะจัดการเลือกตั้งรอบที่ 3 และเป็นรอบสุดท้ายในวันที่ 25 ม.ค. 2569 การประกาศที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนเปิดหีบเลือกตั้งรอบแรก
องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยระบุว่า การเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทหารนี้เป็นเพียงเรื่องเสแสร้งหลอกลวงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของทหาร ที่ยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 ที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง และทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธ
อองซานซูจี ยังคงถูกจำคุกนับตั้งแต่การรัฐประหาร พรรคของเธอที่ได้รับความนิยมอย่างมากถูกยุบไปแล้ว และสหประชาชาติได้กล่าวตำหนิรัฐบาลทหารจากการปราบปรามผู้เห็นต่างก่อนการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง
การเลือกตั้งรอบแรกมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ (28) และรอบที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. 2569
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารระบุในคำแถลงว่า การเลือกตั้งรอบที่ 3 จะจัดขึ้นใน 63 อำเภอ จากทั้งหมด 330 อำเภอของประเทศ ในวันที่ 25 ม.ค. 2569
กองทัพของพม่าปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เป็นส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์หลังได้รับเอกราช ก่อนที่จะมีช่วงเวลา 10 ปี ที่รัฐบาลพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศ
แต่หลังจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนกองทัพในการเลือกตั้งในปี 2563 พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ก็ยึดอำนาจโดยอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง
กองกำลังความมั่นคงได้ปราบปรามการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย และนักเคลื่อนไหวจำนวนมากออกจากเมืองเพื่อต่อสู้ในฐานะกองโจรเคียงข้างกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลตามพื้นที่ชายขอบของประเทศ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ยกย่องการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ว่าเป็นเส้นทางสู่การกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย และเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านกองทัพในการสร้างสันติภาพ
ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าบัตรลงคะแนนเต็มไปด้วยรายชื่อผู้สมัครที่เป็นพันธมิตรของกองทัพ ขณะที่รัฐบาลทหารได้ออกกฎหมายเข้มงวดเพื่อลงโทษการประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งด้วยโทษจำคุกสุงสุด 10 ปี.