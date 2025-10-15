‘มินอ่องหล่าย’ ยอมรับการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นทั่วประเทศเหตุยังมีสงครามกลางเมือง

รอยเตอร์ - ผู้นำรัฐบาลทหารของพม่ายอมรับว่าฝ่ายบริหารที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารในปี 2564 ยังคงดำเนินอยู่
นักวิจารณ์และชาติตะวันตกหลายประเทศมองว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายเดือนธ.ค. และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหาร เป็นเพียงการเลือกตั้งที่หลอกลวงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของทหารผ่านพรรคการเมืองตัวแทน ซึ่งพรรคการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลทหารหลายสิบพรรคถูกสั่งห้ามหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้งนี้
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายนับตั้งแต่การรัฐประหาร ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและก่อให้เกิดการต่อต้านด้วยอาวุธทั่วประเทศที่ได้แย่งชิงดินแดนจากกองทัพไปเป็นจำนวนมาก
คำกล่าวของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ถือเป็นการยอมรับต่อสาธารณชนครั้งแรกว่าการเลือกตั้งไม่สามารถครอบคลุมทุกฝ่ายได้อย่างเต็มที่ เพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขาได้พบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย และก่อนการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“เราไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทุกที่ 100%” พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าว ในถ้อยแถลงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์จากกรุงเนปีดอ และเสริมว่าการเลือกตั้งซ่อมจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่หลังจากจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
รัฐบาลทหารสามารถดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรแบบเต็มรูปแบบในพื้นที่เพื่อจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เพียง 145 ตำบล จากทั้งหมด 330 ตำบลของประเทศ ตามรายงานการสำรวจสำมะโนประชากรเดือนธ.ค. ที่ระบุว่าประชากรทั้งหมดของพม่าอยู่ที่ 51.3 ล้านคน
กฎระเบียบในปัจจุบันกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 50,000 คน และมีเงินทุน 100 ล้านจ๊าต (ประมาณ 47,762.33 ดอลลาร์) ส่งผลให้เหลือพรรคการเมืองเพียง 6 พรรคที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ
รัฐบาลทหารได้เชิญประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่กำหนดให้เริ่มในวันที่ 28 ธ.ค. และจะดำเนินต่อไปเป็นระยะจนถึงเดือนม.ค. คาดว่ากลุ่มจะหารือเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดในปลายเดือนนี้.