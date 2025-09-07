รัฐบาลพลเรือนคู่ขนานของพม่าร้องจีนยุติการสนับสนุนรัฐบาลทหาร-แผนการเลือกตั้ง

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่เป็นรัฐบาลพลเรือนคู่ขนานได้เรียกร้องให้รัฐบาลจีนยุติการสนับสนุนรัฐบาลทหารและการเลือกตั้งที่วางแผนไว้
สื่อพม่ารายงานว่าซิน มา อ่อง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของ NUG ได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลจีน เพื่อขอให้ระงับการรับรองรัฐบาลทหาร และหยุดเรียกพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ว่า ‘รักษาการประธานาธิบดี’ ของพม่า
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ปักกิ่งปฏิเสธคำขอของรัฐบาลทหารที่ให้ผู้สังเกตการณ์ชาวจีนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธ.ค. ถึงเดือนม.ค.
ในจดหมายระบุว่า NUG ยังคงเชื่อว่าจีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการฟื้นฟูสันติภาพและการพัฒนาในพม่า
รัฐมนตรีของ NUG ยังเตือนว่าการตัดสินใจของจีนที่ให้การต้อนรับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ระหว่างการเยือนจีนที่ผ่านมา เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนในพม่า และทำลายมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประชาชนสองประเทศ
การปกครองที่โหดร้ายของรัฐบาลทหารภายใต้การนำของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ทำลายเศรษฐกิจของพม่า ผลักดันให้ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศตกอยู่ในความยากจน และส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศระงับและถอนตัว
จดหมายฉบับดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่รวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-พม่า (CMEC) ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีวิน มี้น ได้ตกลงกันไว้ในปี 2563 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการกระทำของรัฐบาลทหาร
ซิน มา อ่อง ยังระบุว่ารัฐบาลทหารปล่อยให้ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์แพร่หลายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ซึ่งหลอกลวงชาวจีนเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
จดหมายจาก NUG ฉบับนี้ มีขึ้นหลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้เข้าร่วมงานสำคัญ 2 งานตามคำเชิญของจีน คือ การประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) และพิธีสวนสนามทางทหารเนื่องในวันแห่งชัยชนะ ซึ่งเขาได้เข้าร่วมกับผู้นำจากกว่า 20 ประเทศ รวมทั้งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย และคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ โดยรัฐบาลทหารพม่าได้ยกย่องการเยือนจีนดังกล่าวว่าเป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จและเกิดผล
ด้านกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารได้เข้าร่วมกับชาติตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศประณามการเลือกตั้งที่มองว่าเป็นเรื่องหลอกลวง และเตือนว่าพวกเขาจะดำเนินการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของรัฐบาล
ปักกิ่งกำลังกดดันให้กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ของพม่าตามแนวชายแดนจีนให้ยุติการโจมตีรัฐบาลทหาร และห้ามไม่ให้ร่วมมือกับ NUG.